Exparticipante de MasterChef explota contra concursante del 24/7, ¿la exhibe y pide su salida?

A través de un video publicado en redes sociales, un exparticipante de ‘MasterChef México’ manifiestó su enorme descontento con una de las participantes actuales de la versión 24/7.

El líder de opinión emitió fuertes críticas contra esta persona y calificó su comportamiento como una caída en la reputación del querido programa de cocina.

Este hombre, quien antes estuvo en ediciones anteriores del programa, enfatizó que antes no había dado su opinión hasta este momento, la razón es que esta concursante, ¡ya lo trae harto!

La edición 2026 de MasterChef México se estrenó el 17 de mayo con transmisión continua llamada ‘Mundo de MasterChef 24/7' en una plataforma de streaming y también con una nueva dinámica de participación del público.

También te puede interesar: ¡Daniela Parra rompe en llanto! Tras visita de la novia de Pablo a MasterChef México ¿confirma infidelidad?

¿Qué dijo Rogelio Torres sobre la participación de Carmen Fuentes en MasterChef Celebrity?

Rogelio Torres, exparticipante de MasterChef, que ahora radica en Denver, estuvo en el aire durante tres ediciones del programa de cocina, realizó un video público en sus redes sociales donde critica a Carmen Fuentes, concursante de la edición 24/7.

Torres estuvo en la versión original de 2017, después regresó para ‘La revancha’ (2019) y una última vez en ‘Survivor’ (2020). Es por esto que sus comentarios públicos a la actual participante del reality lo catalogan como una opinión con experiencia.

Rogelio Torres explota contra Carmen Fuentes / Redes sociales

Esto dijo de Carmen Fuentes:

Esta niña... la Carmen, íjole, la tengo atravesada. Se siente la reina del reality, se siente que ella es la que está dando el contenido, se siente una estrella inalcanzable. Me cae súper mal. Rogelio Torres

El descontento hacia la popular creadora de contenido de cocina, que cuenta con 2 millones de seguidores en TikTok, se hizo ver en su punto más álgido cuando afirmó que que ya debería haber sido eliminada por los productores.

La producción ya la debió haber expulsado desde hace mucho tiempo. Rogelio Torres

rogelio torres critica a carmen fuentes master chef / Redes sociales

Estas afirmaciones vienen por las actitudes que asegura Carmen Fuentes ha tenido en televisión pública y que “gracias a ella, el programa está cayendo súper bajo”, afirma.

Qué falta de respeto la que esta chica tiene al no respetar a sus maestros y a sus compañeros. Rogelio Torres

Podrías saber que: ¿Chef Betty lanza fuerte crítica al nuevo formato de MasterChef México 24/7? “Me da angustia”, asegura

¿Por qué Carmen Fuentes ha causado polémica en MasterChef 24/7 y por qué es criticada?

Rogelio Torres hizo un llamado público a opinar sobre la concursante influencer. Los comentarios en redes le dan la razón al conocido participante y este, incluso, ha respondido con el hashtag ‘fuera Carmen’.

En otra red social, la opinión pública también emite fuertes críticas contra su actitud mientras que otros simplemente ignoran su comportamiento. ¿Será que Carmen Fuentes será eliminada de MasterChef 24/7?