¿Agresión en MasterChef? Captan golpe de participante a su compañera en plena dinámica; ¡¿lo corren?! VIDEO

Luego de que hubiera una fuerte polémica en MasterChef México 24/7 respecto a una acusación de bullying en el reality, otra situación mancha al popular formato. Un curioso y tenso momento se vivió en la cocina de MasterChef, luego de que un participante golpeara a su compañera, pero la reacción de él fue la que más sorprendió a todos los presentes y a la audiencia en general. ¿Fue a propósito?

Participante de Masterchef Celebrity Colombia golpea a compañera / Pixabay

¿Quién fue el participante de MasterChef que golpeó a su compañera?

Se trata de Emiro Navarro, actual participante de MasterChef Celebrity Colombia, quien en un aparente festejo, propinó un golpe a la presentadora Claudia Bahamón, una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El programa colombiano reúne este año a 24 celebridades, quienes son evaluados por los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

El adelanto del episodio que se emitirá este viernes 24 de julio confirmó el momento en el que Emiro Navarro, en medio de la emoción, termina golpeando a la presentadora. ¿Hay consecuencias?

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MasterChef Celebrity Colombia / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que Emiro Navarro golpea a la conductora de MasterChef Celebrity Colombia?

Las imágenes son breves y muestran cuando Emiro Navarro, creador de contenido, corre para abrazar a uno de sus compañeros tras un momento del reto. En medio de ese movimiento, lanza involuntariamente un golpe que impacta directamente el rostro de Bahamón.

Aunque el canal todavía no ha mostrado el video completo, eso no fue motivo para evitar que miles de internautas reaccionaran al viral momento:



“Me imagino lo mal que se debió sentir”,

“Dejen el drama, un accidente puede pasar en cualquier momento” y,

“Fue un buen golpe de boxeo, jajaja”.

Por otro lado, la producción del programa tampoco ha hecho comentarios sobre una posible sanción o castigo a este incidente. Te dejamos el video.

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En cámara lenta es peor, Emiro que haces 😭#MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/mcxj2GBTpj — Griselda (@Griseldaiwtf) July 24, 2026

¿Quién es Emiro Navarro y a qué se dedica?

Emiro Navarro es un creador de contenido e influencer colombiano que se ha consolidado como una figura importante del mundo digital.

Durante su adolescencia compartió videos de comedia, estilo de vida, viajes y cosas de su vida cotidiana. Con el paso de los años logró construir una sólida comunidad en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.

En el 2025, Emiro formó parte de La casa de los famosos Colombia, reality en el que llegó hasta la gran final.

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