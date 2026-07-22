Masad Altamimi se protege legalmente previo al estreno de a LCDLFM 2026; ¡no quiere que hablen mal de él!

Después de que Masad Altamimi fue confirmado como el noveno habitante de La casa de los famosos México 2026, el creador de contenido sorprendió a propios y extraños al hablar de posibles acciones legales mientras esté dentro del reality show. ¿Se protege de sus exparejas? ¡Te contamos!

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Masad Altamimi en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Cómo fue la revelación de Masad como habitante de La casa de los famosos México 2026?

Tras la confirmación de Flor Vigna como habitante de La casa de los famosos México 2026, tocó el turno de Masad Altamimi; aunque su nombre apareció en varias listas filtradas desde meses atrás, no fue hasta que la producción reveló algunas pistas cuando su participación quedó al descubierto.

A través del clip difundido por el reality, se podían observar elementos relacionados al lugar de origen del creador de contenido, como el desierto y un turbante. Además, de espaldas se podía apreciar a un hombre con la prenda tradicional árabe, lo que llevó a los internautas a asegurar que era Masad.

Una vez que se confirmó que Masad Altamimi será habitante de La casa de los famosos México, se revivieron varias polémicas del influencer, principalmente relacionadas con sus exparejas, Melissa Navarro y Alejandra Tijerina.

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Massad, noveno habitante de La casa de los famosos México 2026 / Captura de pantalla

¿Cuáles son las polémicas que enfrenta Masad previo a entrar a La casa de los famosos México 2026?

Una de las principales preguntas que esperaban a Masad al ser anunciado en La casa de los famosos México estaba relacionada con Melissa Navarro, quien lo acusó de presunto maltrato a finales de 2023; luego varios meses juntos que quedaron documentados en redes.

Previo a su ingreso al reality 24/7, Masad abordó directo la controversia y explicó en el programa Todo para la mujer: “Es mentira. No violencia, no nada. Puedo mostrar al mundo (las pruebas). La verdad, yo no quiero afectar este tema. No puedo mostrar cosas de otra gente”.

Asimismo, dejó entrever que la influencer solo habría buscado dinero al mencionar: “Mujeres sufren violencia, pero no todas quieren dinero”. Debido a que su ingreso al programa causó controversia, su otra ex, Alejandra Tijerina, también se pronunció al respecto.

De acuerdo con la exparticipante de La casa de los famosos de Telemundo, Masad no había dejado de hablar de ella desde que fue anunciado en el reality, por lo que lanzó un comunicado contando su versión de la historia; situaciones que ya están generando debate en redes.

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Massad Altamimi en controversia antes de La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Masad se protege de sus ex antes de entrar a La casa de los famosos México 2026?

Ante las declaraciones sobre Massad Altamimi por parte de sus exparejas, el creador de contenido compartió que acudirá con sus abogados para protegerse de lo que pueda pasar mientras esté dentro de La casa de los famosos México:

“Tengo una reunión con mis abogados para todas las cosas. Yo entrar a La casa de los famosos México, necesitan ellos controlar todo. Sí, otras personas. Vámonos. No quiero que chin*** mi vida, de verdad”. Masad Altamimi

Pese a que el influencer no dijo directamente el nombre de las personas de las que se quiere proteger, sus palabras causaron revuelo en redes, donde se especuló que podría ser el primer eliminado al buscar que no se hable mal de él. "¿Entonces para qué va a entrar?” y “Andaré demandada”, son algunas de las reacciones.

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