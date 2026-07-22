La casa de los famosos México 2026: Cynthia Klitbo fue diagnosticada con enfermedad incurable, ¿queda fuera?
Cynthia Klitbo, una de las apuestas más fuertes de La casa de los famosos México 2026, fue diagnosticada con enfermedad sin cura y hasta hospitalizada estuvo.
La participación de Cynthia Klitbo en La casa de los famosos México 2026 genera muchas expectativas y emoción en los seguidores de la actriz. Algo que muchos no sabían y desconocían era que la intérprete fue diagnosticada con una enfermedad que actualmente no tiene cura. ¿Cuál?
¿Cuál es la enfermedad sin cura que padece Cynthia Klitbo?
La reconocida actriz de telenovelas, Cynthia Klitbo, reveló a TVNotas que vive con la enfermedad de Hashimoto, un trastorno que afecta la glándula tiroides y que requiere atención médica constante:
Después de 20 análisis descubrieron que tengo Hashimoto, una enfermedad autoinmune que no se quita nunca y solo se controla. Se relaciona con la tiroides y tiene que ver con el estrés.
Esta noticia consternó a sus seguidores, quienes le demostraron su apoyo, con el fin de que Cynthia pueda llevar una vida tranquila basada en sus tratamientos y el ejercicio.
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¿Cynthia Klitbo tendrá cuidados especiales en La casa de los famosos México 2026?
Cabe recordar que Cynthia Klitbo fue hospitalizada de emergencia debido a un aumento considerable en su presión arterial. Fue antes de este difícil episodio cuando los especialistas lograron identificar que padecía la enfermedad de Hashimoto.
La presencia de Cynthia en La casa de los famosos México 2026 no está condicionada, pues esta enfermedad le fue diagnosticada hace ya un tiempo. Más allá de una posible salida, sí tiene cuidados específicos para que su salud continúe bien:
No puedo consumir germinados, no puedo consumir harinas, no puedo comer azúcares, no puedo comer un montón de cosas.
Además, durante el mismo encuentro con TVNotas, Cynthia se dijo temerosa de su situación, no tanto por ella, si no porque su hija “no está lista” para que ella se vaya:
Claro que sentí miedo, pero no por irme de este mundo, sino porque mi hija no está lista para que me vaya. He tenido una vida maravillosa. Me he enamorado muchas veces y he vivido desamores. Tengo una carrera espectacular y me conocen en todos lados. He sido premiada en otros países y aquí.
Cynthia, por ende, tendrá que continuar con dichos cuidados en su alimentación dentro de La casa de los famosos México 2026.
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Además de Cynthia Klitbo, ¿qué otros participantes estarán en La casa de los famosos México 2026?
El pasado martes 21 de julio fueron anunciados dos nuevos integrantes de La casa de los famosos México 2026, con lo que la lista oficial asciende, hasta ahora, a 15 habitantes confirmados.
Hasta el momento, los famosos que formarán parte del reality de Televisa son:
- Ernesto Laguardia: Actor y conductor.
- Karina Torres: Influencer y creadora de contenido.
- Ximena Herrera: Actriz.
- Aldo Rendón: Influencer y asesor de imagen.
- Moisés Peñaloza: Actor, modelo y empresario.
- Cynthia Klitbo: Actriz.
- Yahir: Cantante: Actor y conductor.
- Flor Vigna: Influencer y boxeadora argentina.
- Massad Altamimi: Empresario e influencer de origen árabe.
- Arantza Ruiz: Actriz, influencer y streamer.
- Ese Pérez: Influencer.
- Fede Vigevani: Influencer y creador de contenido.
- Brianda Deyanara: Influencer.
- Memo Schutz: Comentarista deportivo de TUDN.
- Yanet García: Conductora y exchica del clima.
Las pistas para los habitantes que serán revelados el día del estreno de La casa de los famosos México 2026 ya fueron publicadas, generando así una ola de especulaciones.
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