Alfredo Adame destroza a Lau Styling por insulto a México tras la final del Mundial 2026: “Teibolera”: VIDEO

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina dio mucho de qué hablar. La victoria del país europeo fue muy celebrada en Latinoamérica, principalmente en México, por los comentarios polémicos que algunos argentinos hicieron a lo largo del torneo.

Como era de esperarse, provenientes del país sudamericano se sintieron sumamente indignados por esta situación. Tal es el caso de Lau Styling, estilista de algunas celebridades que participaron en ‘La casa de los famosos México’, quien insultó a los mexicanos por apoyar a España.

Sus palabras causaron mucha indignación y hasta celebridades no dudaron en pronunciarse. Un ejemplo de ello es Alfredo Adame. Esto fue lo que dijo el actor.

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Alfredo Adame arremete contra Lau Styling / Mezcalent

¿Qué dijo Lau Styling de ‘La casa de los famosos’ sobre México tras la final del Mundial 2026?

Lau Styling de ‘La casa de los famosos México’ se dijo muy molesta por la forma en que los mexicanos y personas provenientes de otros países de Latinoamérica festejaban la derrota de Argentina en el Mundial 2026.

Compartió un video, en aparente estado de ebriedad, diciendo que, al menos, su país llegó hasta el último partido, a diferencia de México u otros países que se “burlan”. Incluso llamó “hijos de pu…” a todos aquellos que apoyaban a la selección española.

Al principio, quiso justificarse diciendo que sus palabras fueron “sacadas de contexto”. No obstante, al poco tiempo lanzó un comunicado ofreciendo una disculpa pública, asegurando que su intención jamás fue ofender a nadie.

“Mi intención nunca fue faltar al respeto a nadie. Respeto profundamente a todas las personas, sin importar su origen, y jamás promovería un mensaje de odio o discriminación. Asumo la responsabilidad por lo que publiqué y me llevo el aprendizaje de comunicarme con mayor cuidado, especialmente en temas que despiertan tantas emociones como el deporte”, se lee.

Sus palabras no hicieron más que aumentar la polémica. Muchos internautas hasta le han exigido que “se vaya a su país”. Ante esto, Lau simplemente puso en privado sus cuentas en redes sociales.

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Lau Styling habla mal de México por festejar la derrota de Argentina / Redes sociales

Alfredo Adame explota contra Lau Styling por insultar a México tras la final del Mundial 2026

Actualmente, Alfredo Adame se encuentra en el ojo del huracán después de que su exesposa dijera que, presuntamente, a él le gustan los hombres. En medio de todo esto, apareció en la más reciente transmisión del programa de Javier Ceriani.

Durante la conversación, abordó el tema de Lau Styling y su funa actual. Mencionó que ya había oído hablar de ella por su nieta. Y es que esta última llegó a trabajar con la estilista en su momento y hasta le pidió a Adame que la defendiera de una polémica pasada.

El actor dijo estar muy molesto por las palabras de la argentina, afirmando que esta forma parte del pequeño grupo de “prepotentes, soberbios y rateros” que viven en el país sudamericano. También la insultó, poniendo en duda su “verdadera profesión”.

“Viene esta otra, una teibolera, disque stylist. De esas que llegan a México y se ponen la pinta como si fueran diseñadoras de modas y styling y no sé qué. Mi nieta un día me dijo: ‘Oye, abuelo, ¿puedes hacer un video apoyando a Laura Styling porque trae problemas con Eleazar Gómez?’ Dije: ‘Órale’. Viendo lo que dijo, es la estupidez en su máxima expresión”. Alfredo Adame

Y agregó: “Es una pobre diabla, meserilla, una teibolera. Tonta, ignorante, sin sensibilidad, sin nada, ¿cómo te atreves a hablar mal del país que te está dando de tragar? Es una muerta de hambre, que no tiene oficio ni beneficio. No es stylist. Nadie la conoce. Mi nieta la tenía como styling. Mi nieta le dijo hasta de lo que se iba a morir”.

Finalizó reiterando que respeta a los argentinos, pues sabe que no todos son como la experta en imagen. Hasta el momento, ella no ha respondido a lo dicho por Adame.

¿Lau Styling se queda sin trabajo por insultar a México?

Previo a la polémica, se sabía que Lau Styling sería la estilista de Flor Vigna para ‘La casa de los famosos México 2026’. Al principio, la próxima participante del reality dijo que no podía despedir a su compatriota, pues, al parecer, tendría fuertes problemas económicos.

No obstante, poco después se disculpó y resaltó que ya no trabajaría con ella. De acuerdo con la influencer, no sabía exactamente qué había pasado, pero, al averiguar mejor, se dio cuenta de que no podía colaborar con una persona como Lau.

“No tengo estilista. Voy a entrar desnuda o mal vestida o lo que fuese. Podés amar con todo tu corazón a un país, pero no insultar a otro y menos si te dio trabajo, amigos, oportunidades. Estaré mal vestida en la casa, pero por lo menos voy a defender lo que pienso”, resaltó.

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