Flor Vigna despide a Lau Styling tras insultar a los mexicanos: así fue la reacción de la actriz argentina

Lo que comenzó como una discusión futbolera tras la final del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una fuerte polémica que alcanzó al mundo del espectáculo. Lau Styling, conocida por colaborar con figuras de La casa de los famosos México, desató indignación al lanzar comentarios ofensivos contra los mexicanos. Ahora, la cantante y actriz argentina Flor Vigna anunció que ya no trabajará con ella, dejando clara su postura frente a la controversia.

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Lau Styling funada por burlarse de México tras derrota de Argentina en el Mundial 2026 / Redes sociales

¿Flor Vigna despidió a Lau Styling tras insultar a los mexicanos por el Mundial 2026?

La polémica de Lau Styling, estilista que ganó notoriedad por vestir a celebridades relacionadas con La casa de los famosos México, escaló rápidamente después de que circularan videos en los que reaccionaba a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.

En los clips virales, la argentina criticó a los mexicanos que celebraron el triunfo español y lanzó fuertes comentarios que fueron considerados ofensivos por miles de usuarios en redes sociales. Su declaración más polémica fue:

“¿Pero vos estuviste en la final? Ni en la cuarta estuviste, hijos de p*ta”. Lau Styling

La controversia llegó hasta Flor Vigna, quien recientemente había sido anunciada como una de las clientas de Lau Styling. Aunque inicialmente la actriz manifestó que no quería dejar a la estilista sin trabajo debido a los problemas económicos que enfrentaría, posteriormente cambió de postura tras conocer a fondo lo ocurrido.

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Gala Montes dice que nadie soporta a Lau Styling / Redes sociales

¿Qué dijo Flor Vigna sobre los insultos de Lau Styling a los mexicanos y por qué decidió despedirla?

Luego de días de críticas y presiones en redes sociales, Flor Vigna decidió pronunciarse públicamente sobre la situación y comunicar que ya no mantendría una relación laboral con la estilista.

A través de un grupo de Telegram con sus seguidores, la artista argentina explicó que tomó la decisión por una cuestión de principios y coherencia personal. Su mensaje rápidamente se viralizó y fue celebrado por muchos usuarios mexicanos.

“No tengo estilista. Voy a entrar desnuda o mal vestida o lo que fuese”, expresó Flor Vigna. La cantante agregó que lo más importante para ella era no compartir ese tipo de posturas: “Lo que me importa es no coincidir en estos valores. Yo jamás diría algo así”.

Más adelante aclaró que, aunque al principio desconocía completamente la dimensión del problema, terminó investigando lo sucedido y decidió comunicarse directamente con Lau Styling para informarle que dejarían de trabajar juntas.

“Podés amar con todo tu corazón a un país, pero no insultar a otro y menos si te dio trabajo, amigos, oportunidades. Estaré mal vestida en la casa, pero por lo menos voy a defender lo que pienso” Flor Vigna

flor vigna ya anuncio que entra a la casa sin stylist.



adios lau styling, no te vamos a extrañar. pic.twitter.com/N96ndfHpAv — beck (@cardgani) July 21, 2026

¿Cómo se disculpó Lau Styling tras insultar a los mexicanos después de la final del Mundial 2026?

Después de que los videos se hicieran virales, Lau Styling intentó explicar sus declaraciones, asegurando que todo se había dado en un contexto relacionado exclusivamente con el futbol y no con un sentimiento de rechazo hacia México.

La influencer sostuvo que sus palabras habían sido sacadas de contexto y que jamás tendría la intención de hablar mal de un país donde ha desarrollado buena parte de su carrera profesional.

“Una cosa es el fútbol y otra cosa es la gente”, dijo en una de sus respuestas. También afirmó que ella misma recibió mensajes ofensivos por parte de algunos usuarios.

Redes sociales

Posteriormente ofreció una disculpa pública y reconoció que la forma en que se expresó no fue la adecuada. Sin embargo, para una parte importante de la opinión pública las explicaciones llegaron demasiado tarde, por lo que las críticas continuaron durante varios días.

Incluso se reportó que la estilista puso temporalmente privadas sus redes sociales ante la enorme cantidad de comentarios negativos que estaba recibiendo.

Lau Styling se disculpa por comentarios contra México / Redes sociales

¿Quién es Lau Styling, la estilista de La casa de los famosos México envuelta en la polémica contra los mexicanos?

Laura Villa, mejor conocida como Lau Styling, es una estilista e influencer argentina que actualmente reside en México y que logró gran popularidad gracias a su trabajo con figuras del entretenimiento.

Su nombre comenzó a sonar con fuerza durante temporadas anteriores de La casa de los famosos México, donde colaboró con personalidades como Briggitte Bozzo y Gala Montes, convirtiéndose en una de las estilistas más comentadas alrededor del reality.

A lo largo de los últimos años también ha protagonizado diversas controversias. Una de las más recordadas ocurrió tras su enfrentamiento con Gala Montes, cuando ambas intercambiaron declaraciones sobre la calidad de algunos vestuarios.

Ahora, el escándalo relacionado con la final del Mundial 2026 vuelve a colocar a Lau Styling en el centro de la conversación digital. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando Flor Vigna decidió despedirla, marcando distancia de los comentarios que provocaron indignación entre miles de mexicanos.