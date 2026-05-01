Alana Flores rompe el silencio: revela la verdadera razón de su retiro en el boxeo tras perder en Supernova, VIDEO

Alana Flores volvió a ser tendencia, pero no por una victoria arriba del ring, sino por una confesión que dejó a miles con el corazón apretado. Tras su derrota ante Flor Vigna en Supernova Génesis 2026, la creadora de contenido confirmó lo que muchos sospechaban: el boxeo la llevó al límite físico, mental y emocional, al grado de decidir despedirse de ese mundo… al menos por ahora. Entre mensajes profundamente personales, videos alarmantes y duras críticas en redes, Alana dejó claro que esta etapa terminó costándole más de lo que estaba dispuesta a seguir pagando.

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Alana Flores ahora filtran video hecho con IA / IG: @alanaflorezs

¿Por qué Alana Flores decidió retirarse del boxeo tras Supernova Genesis?

La decisión de Alana Flores de retirarse del boxeo no fue impulsiva ni producto solo de una derrota. La influencer mexicana explicó que el boxeo llegó a su vida en un momento crítico y, paradójicamente, también la obligó a enfrentar sus límites más profundos.

Luego de dos años entrenando intensamente y participando en funciones de boxeo de exhibición como Supernova, Alana reconoció que el sacrificio que exige este deporte ya no es compatible con su bienestar.

“En estos dos años he aprendido que cada persona en este deporte hace un esfuerzo y sacrificio inimaginable. No es un estilo de vida que yo pueda llevar”, confesó tras su pelea con Flor Vigna.

Aunque nunca fue boxeadora profesional, Alana Flores se ganó el respeto del público gracias a su disciplina, constancia y compromiso en cada una de sus peleas. Llegó invicta a su último combate con tres enfrentamientos ganados, incluso después de enfrentar cambios inesperados, como la baja de Samadhi Zendejas, quien sería su rival original y se retiró dos meses antes del evento.

“El boxeo me encontró en un momento donde me salvó la vida”, añadió Alana, dejando claro que su vínculo con este deporte fue profundamente emocional, pero también doloroso.

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Alana Flores / Redes sociales

¿Qué dijo Alana Flores sobre su salud mental y emocional antes de perder con Flor Vigna?

Uno de los momentos más impactantes del anuncio de Alana Flores fue la revelación de su estado de salud mental antes del combate en Supernova. A través de un video en Instagram, la influencer mostró imágenes nunca antes vistas de su preparación… y lo que reflejan dista mucho de la fortaleza que mostró arriba del ring.

En uno de los videos, Alana aparece con el rostro visiblemente demacrado, intentando desayunar sin éxito. En otro, se le ve sentada en el piso de lo que parece ser un vestidor, con las rodillas recogidas, llorando desconsoladamente.

“Esta soy yo antes de mi pelea. Si tu cabeza no está bien, tu cuerpo tampoco lo estará”, dijo con total honestidad.

Lejos de sentirse derrotada por el resultado, Alana sorprendió al confesar algo que descolocó a sus seguidores:

“De alguna forma muy extraña, no me siento derrotada: me siento liberada”. Alana Flores

Estas declaraciones dieron contexto a la pelea de altibajos que protagonizó frente a Flor Vigna, donde muchos notaron que en ciertos momentos le costaba levantar los brazos y responder los ataques. Para Alana, no fue una cuestión técnica, sino emocional. Reconoció que, aunque el “hubiera” no existe, hoy entiende que debió priorizar su bienestar antes de subir al ring.

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¿Qué mensaje dejó Alana Flores tras anunciar que esta fue su última pelea?

El discurso con el que Alana Flores cerró su etapa en el boxeo fue tan emotivo como polémico. Mientras algunos lo aplaudieron por su honestidad, otros la criticaron duramente, acusándola de intentar robarle protagonismo a Flor Vigna en un momento que debía ser de celebración para la argentina.

“Esta ha sido mi última pelea, me voy con el corazón lleno porque logré demostrarme que soy capaz de no rendirme nunca” Alana Flores

También dejó un mensaje directo para quienes atraviesan momentos difíciles, lejos de los reflectores: “Si tienes una meta, nunca te rindas. No pierdas tiempo discutiendo que eres una buena persona, solo sélo y ya. Los sueños más auténticos se construyen en noches silenciosas y esfuerzos que nadie ve”.

Alana fue todavía más clara al hablar del desgaste emocional que cargó en silencio: “Nunca entenderán el dolor que tomó desarrollar esta calma. Gracias, eternamente gracias a todas las personas que confiaron en mí. Cierro una etapa de mi vida con mucho amor y mucho agradecimiento. Muchas felicidades, Flor”.

A las críticas y memes que surgieron tras su derrota, la influencer respondió explicando que muchas frases que circularon en redes nunca salieron de su boca y que el juicio público solo intensificó un proceso ya complicado.

Aunque su mensaje final dejó abierta una posible puerta al futuro, también confirmó que el boxeo, tal como lo conoció, terminó para ella.

“Esperaba con ansia el día de la pelea para que esto ya se acabara. Pero sé que me voy a levantar y sé que mi camino aún no ha terminado”. Alana Flores

Por ahora, Alana Flores cierra un capítulo marcado por golpes, aplausos, lágrimas y una lucha interna que pocos vieron… dejando claro que, a veces, retirarse también es una forma de ganar.