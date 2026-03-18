Alana Flores acusa al equipo de su rival en Supernova Génesis de agredir a su mamá; “no te la vas a acabar”

La tensión alrededor de Supernova Génesis, evento en el que participará Alana Flores, ha escalado más allá del espectáculo deportivo. Lo que comenzó como una sustitución de última hora en la cartelera, terminó convirtiéndose en una controversia que involucra acusaciones personales. Te damos los detalles.

Alana Flores / Redes sociales

¿Quién será la nueva rival de Alana Flores en el Supernova Génesis?

En un inicio, el Supernova Génesis de ese 2026 sería protagonizado por Alana Flores, quien pelearía con la actriz Samadhi Zendejas, algo que ya no será posible.

Hace unos días se confirmó que dicho combate quedaba cancelado, esto por conflictos y desacuerdos. Esto decía el comunicado:

“ No solo encontramos una negativa a negociar, sino que nos enfrentamos a un silencio absoluto y a la interrupción total de la comunicación por parte del equipo de Samadhi enterándonos de su baja definitiva por vías no oficiales ”, se leía en el mensaje.

Ante la baja de Samadhi, la expectativa existía en torno a la posible rival que la sustituiría. La noche del martes 17 de marzo, se reveló que Flor Vigna, una reconocida actriz, cantante e influencer, será su contrincante para el Supernova Génesis.

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¿Qué dijo Alana Flores sobre la supuesta agresión de su rival, Flor Vigna, en la conferencia de Supernova Génesis?

El anuncio de la pelea entre Alana Flores y Flor Vigna dio un giro inesperado. A través de sus redes sociales, Alana lanzó una grave acusación contra el equipo de la actriz, asegurando que arremetieron contra su madre.

Según relató la streamer, una persona cercana a la cantante argentina le habría puesto el pie a su mamá cerca a unas escaleras:

La persona que venía con Flor le puso el pie a mi mamá en las escaleras para tumbarla. No te la vas a acabar. Alana Flores

El asunto no terminó ahí, pues lo que parecía “show”, pronto aumentó la tensión, ya que hace algunos minutos, la influencer dio más detalles de lo sucedido, todo en un vídeo de TikTok recién publicado:

Un naco, el que iba contigo, gritándole cállate a mi mamá durante todo la presentación, para que al final también fuera, le metiera el pie, y se fuera a echar a correr. Alana Flores vía TikTok

La situación elevó el tono del enfrentamiento y ya genera gran expectativa.

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Alana acusa a equipo de Flor Vigna / TikTok: alanafloresf y X: alanafloresf

¿Quién es Flor Vigna, nueva oponente de Alana Flores?

Flor Vigna es una actriz, bailarina, cantante e influencer argentina que se hizo famosa en la televisión de su país antes de expandir su carrera a la música y el entretenimiento digital.

Su gran salto llegó en el programa Combate, donde destacó por su disciplina y habilidades atléticas, convirtiéndose rápidamente en una de las favoritas del público. Posteriormente, ganó aún más notoriedad al participar y coronarse campeona en el reality de baile Bailando por un sueño , uno de los shows más vistos en Argentina.

Flor Vigna incursionó en la actuación, participando en series juveniles y producciones televisivas. Uno de sus trabajos más conocidos fue en Simona.

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