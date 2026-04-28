¡Gala Montes no se queda callada! Opina del retiro de Alana Flores: “Me hizo daño”, ¿habrá reconciliación?

Alana Flores se retiró del box, luego de perder su racha invicta en Supernova: Génesis 2026 contra la argentina Flor Vigna, lo que desató diversas reacciones, como la de Gala Montes, ¿qué dijo la exparticipante de La casa de los famosos México 2024? Te contamos todos los detalles.

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¡Gala Montes opina del retiro de Alana Flores del box! / Redes sociales

¿Cómo comenzó la rivalidad entre Alana Flores y Gala Montes?

La rivalidad entre Alana Flores y Gala Montes comenzó durante su participación en Supernova Strikers 2025, donde ambas protagonizaron una serie de confrontaciones que rápidamente trascendieron el ring. En ese momento, la influencer señaló que la organización habría mostrado “preferencia” hacia la actriz, lo que, según su versión, derivó en ajustes en las reglas relacionadas con el peso. Por su parte, Montes respondió acusando a Flores de tener cercanía con Adrián Marcelo, lo que avivó aún más el intercambio de declaraciones.

Antes de enfrentarse, ambas ya habían lanzado indirectas a través de redes sociales, lo que elevó la expectativa en torno a su combate. Cuando coincidieron frente a frente en conferencia de prensa, las dos aseguraron que darían todo en la pelea. Finalmente Alana Flores resultó ganadora del encuentro, y aunque la tensión era evidente, Gala Montes la felicitó tras el resultado. Sin embargo, el desenlace generó conversación entre usuarios, quienes cuestionaron lo ocurrido y señalaron un supuesto “favoritismo” por parte de la organización del evento.

Tiempo después, la historia sumó un nuevo episodio durante Supernova Génesis, al que Gala Montes asistió como invitada. Desde sus redes sociales, compartió distintos momentos del evento, pero uno de los que más llamó la atención fue su reacción tras la derrota de Alana Flores ante Flor Vigna. En el video difundido, la actriz aparece celebrando el resultado, acompañándolo con el mensaje: “El karma es elegante. ¡Me gustan los finales felices!”.

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Pelea de Gala Montes y Alana Flores en Supernova. / Redes sociales

¿Por qué Alana se retira del box?

Alana Flores confirmó que su pelea con Flor Vigna fue la última que realizaba, tras tener un invicto de tres combates sin perder, aunque en medio de diversas criticas por presunto favoritismo.

“En estos dos años he aprendido que cada persona en este deporte hace un esfuerzo y sacrificio inimaginable. No es un estilo de vida que yo pueda llevar. Me enamoré del boxeo porque el boxeo me encontró en un momento donde me salvó la vida. Esta ha sido mi última pelea, me voy con el corazón lleno porque logré demostrarme que soy capaz de no rendirme nunca. Querido boxeo, me diste las ganas de vivir, de sentirte y de amarte como ningún otro deporte, me diste los mejores, pero también los peores momentos que he vivido”. Alana Flores.

A la par, Flores aconsejó que “si tienes una meta, nunca te rindas. No pierdas tiempo discutiendo que eres una buena persona, solo sélo y ya. Los sueños más auténticos se construyen en noches silenciosas y esfuerzos que nadie ve”.

“Nunca entenderán el dolor que tomó desarrollar esta calma. Gracias, eternamente gracias a todas las personas que confiaron en mí. Cierro una etapa de mi vida con mucho amor y mucho agradecimiento. Muchas felicidades, Flor”, puntualizó Alana Flores, quién fue criticada por dar este discurso al final de su pelea con Flor Vigna, pues la acusaron de presuntamente querer robarse el protagonismo.

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Alana Flores se retiró del box tras su pelea con Flor Vigna. / Redes sociales

¿Qué dijo Gala Montes tras la derrota de Alana Flores en Supernova: Génesis 2026?

En entrevista con medios, Gala Montes reveló que pudo disfrutar de Supernova: Génesis 2026 como público y se la pasó bien, pues contó “con esta seguridad que no pude tener en la otra porque me tocaba a mí estar en el ring y ahorita pude hasta tener ahí mi bebida”.

Respecto a su combate con Alana Flores, destacó que en aquel momento peleó con la careta mal acomodada, por lo que le dolían más los golpes, pues “me los daban en seco, pero uno aprende de sus errores”. Además, sobre el retiro de la influencer, destacó que habló con el padre de Flores, quien, dijo, es un señor “educado y muy amable”.

“Tuve el gusto de hablar con su papá ayer, un señor muy educado y muy amable, me estaba contando que Alana la ha estado pasando mal, que ya se iba a retirar porque también estaba cansada y pues es entendible, la verdad es que es un deporte muy cansado”, dijo Montes.

Además, la actriz agregó que: “Sinceramente fui muy comprensiva con ella cuando estuvimos en Supernova. Intenté quedarme callada porque ella quiso hacerme daño con cosas personales, ella no fue sorora, entonces definitivamente no hay reciprocidad de mi parte y es entendible porque pues me hizo daño”.

Al momento, Alana no ha respondido a las recientes declaraciones de Gala Montes. ¿Habrá nuevo conflicto?

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