Carín León explota por fallas de producción en pleno show en Supernova 2026: “Esa canción no es mía” VIDEO

Supernova: Génesis 2026 no solo fue peleas, sudor y lágrimas, sino que también estuvo envuelta en polémicas, una de ellas fue protagonizada por el cantante Carín León, quién explotó tras las fallas en su presentación musical, ¿por culpa de la producción de Netflix? Te contamos los detalles.

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Carín León protagonizó un momento incómodo en Supernova Génesis 2026 tras una falla de producción que lo llevó a detener su interpretación. / Redes sociales

¿Cómo fue el concierto de Carín León en Supernova: Génesis 2026?

Una de las presentaciones más esperadas en Supernova: Génesis 2026 fue la del cantante sonorense Carín León, quién llegó a interpretar grandes de sus éxitos como “Primera cita”, “Que vuelvas” y “Según quién”.

Sin embargo, cuando llegó el momento de “No es por acá” comenzaron los problemas de audio por parte de la producción, quiénes pusieron otra pista que no coincidía con la canción, por lo que el sonorense con un toque de humor dijo que se trataba de una nueva canción, pero finalmente tuvo que improvisar y cantar a capela.

“Es una rola nueva que acabamos de sacar también para el mundo entero. Producción, creo que nos equivocamos de canción, esa canción no es mía”, terminó improvisando”, dijo Carín León.

Esto no pasó desapercibido por parte de los internautas, quiénes criticaron a Netflix por esta situación:



Que tristeza la falta de organización y el audio tan horrible

durante el evento. Lo transmiten por Netflix y el cagad*n que hacen.

Pésimo audio todo el evento.

El único que les iba a levantar el evento y lo hicieron quedar súper mal.

Solo tenían que hacer una cosa bien, y la cagar*n.

Más respeto a Carín.

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Carín León en Supernova: Génesis 2026. / Redes sociales

¿Qué dijo Carín León tras su presentación en Supernova: Génesis 2026?

En medio de la polémica por su pausada presentación, Carín León utilizó sus redes sociales para disculparse con sus fans y con los asistentes por las fallas técnicas de la producción de Supernova: Génesis 2026.

“Qué bajón lo que paso esta noche... Desafortunadamente un error de producción nos impidió terminar esta presentación como ustedes se merecen. De corazón, una disculpa por esto, mi compromiso siempre de entregarles lo mejor”, dijo el cantante originario de Hermosillo, Sonora.

Mientras que Supernova: Génesis 2026 destacó que, pese a los problemas que hubo, Carín León logró sacar adelante su presentación y también le ofreció disculpas al cantautor.

“A pesar de los problemas técnicos, Carín demostró cantando a capella que es un verdadero León. En nombre de Supernova te ofrecemos una disculpa y te queremos, eres un grande”, escribió Supernova.

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Mensaje de Carín León ofreciendo disculpas tras su presentación en Supernova: Génesis 2026. / Redes sociales

¿Quién ganó en Supernova 2026?

La cartelera de Supernova: Génesis 2026 inició con un cambio de último momento en el primer combate, donde Kim Shantal tomó el lugar de Ari Geli por temas de salud. En esta pelea, Milica se impuso ante la influencer mexicana. Más tarde, Nando, integrante de Yolo Aventuras, se enfrentó a ‘el Abraham’ en un duelo que se detuvo tras dos rounds por decisión del réferi, quien declaró ganador a ‘el Abraham’.

El tercer enfrentamiento reunió a Lonche y Willito en el ring. La pelea concluyó en el segundo round cuando el referee decidió detener las acciones, otorgando la victoria a Willito. Posteriormente, Kim Shantal regresó para medirse ante Karely Ruiz en un combate que se extendió a los tres rounds. Al finalizar, el jurado determinó por decisión dividida que Karely Ruiz era la ganadora.

En otra de las peleas de la noche, Aarón Mercury derrotó a Mario Bautista por nocaut. Finalmente el combate estelar enfrentó a Alana Flores contra Flor Vigna en una pelea que se desarrolló a lo largo de cuatro rounds de dos minutos cada uno.

El jurado otorgó la victoria por decisión unánime a Flor Vigna. Tras el resultado, Alana Flores dio a conocer que este enfrentamiento marcó el cierre de su etapa en el boxeo, una actividad que, dijo, ama, pero que se convirtió en algo muy tóxico en su vida.

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