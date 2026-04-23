Karely arremete vs. Poncho de Nigris y asegura “no ser su esclava”; él reacciona con ¿una demanda?

Karely vuelve a estar en el centro de la polémica por su participación en el ‘Supernova Génesis 2026’, programado para realizarse el próximo 26 de abril en la Arena CDMX. La influencer reemplazará a Lupita Villalobos, quien se encuentra mal de salud, en la pelea contra Kim Shantal.

En su momento, se llegó a pensar que no podría estar en el evento, ya que hace poco estuvo en el ‘Ring Royale’, evento similar al ‘Supernova’, organizado por Poncho de Nigris. Este último llegó a decir que, por contrato, Karely no podía participar en shows parecidos por, al menos, 6 meses.

Al final, la creadora de contenido fue confirmada para la pelea. Durante la conferencia de presentación, la joven explotó contra Poncho y aseguró que él no era su “dueño”, por lo que era libre de estar donde quisiera. Esto provocó una contundente respuesta por parte del exparticipante de ‘La casa de los famosos México’, ¿habrá demanda? Te contamos los detalles.

Karely en el Supernova Génesis / Redes sociales

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¿Qué dijo Karely sobre Poncho de Nigris en la conferencia de ‘Supernova Génesis’?

Durante su careo con Kim Shantal, Karely fue cuestionada sobre si realmente Poncho de Nigris le dio la “autorización” para estar en el ‘Supernova Génesis’. Ante esto, la influencer mencionó que ella no había firmado el contrato que le dieron en ‘Ring Royale’, por lo que era libre de estar allí.

“Sí había contrato. Yo no lo firmé. Lo firmó alguien de mi equipo. Ya se solucionó, ya mi equipo lo solucionó. Entonces el otro personaje (Poncho de Nigris) no es mi jefe, no es mi mánager, no es nada”, puntualizó.

Posteriormente, tuvo una conversación con diversos medios en la que afirmaba “no ser esclava de nadie”. Incluso le pidió a la gente que se enfocara en el presente y no en eventos pasados.

“Yo creo que Poncho ya, ya fue. De hecho, me siguen subiendo en el Instagram, en la página, cuando ni me subían, con ‘team Karely’, cuando estaban subiendo a la ganadora, para que vean que las perdedoras también ganan. No sabemos (si se va a colgar)...No soy esclava de nadie”, expresó.

Karely / Foto: Redes sociales

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¿Cómo respondió Poncho de Nigris ante las declaraciones de Karely en la conferencia de ‘Supernova Génesis’?

Como era de esperarse, Poncho de Nigris no se quedó callado y, a través de redes sociales, se dijo estar muy decepcionado por las palabras de Karely. Sostuvo que, por contrato, ella no podía pelear en otro show similar al Ring Royale, pero accedió a que lo hiciera sin ningún tipo de multa, pese a que, aparentemente, la celebridad hizo las negociaciones con ‘Supernova Génesis’ de manera “oculta”.

“Se coordinaron sin avisar ni preguntar. A escondidas se comenzaron a negociar temas de su participación sin contemplar la profesionalidad que requiere la seriedad de un contrato legal con sus cláusulas. Me di cuenta y me acerqué a tratar de encontrar un punto medio, a pesar de que SN me truncó, me bloqueó y me afectó de muchas maneras con mis peleadores, tratando de llevárselos, ofreciéndoles más dinero y bloqueándolos hacia mi proyecto. Accedí a NO COBRAR NI PENALIZAR” Poncho de Nigris

Dijo que su única intención era apoyar y lamenta todo lo que se ha dicho sobre él. También aprovechó para aclarar que no está recibiendo dinero por haber “permitido a Karely” que participara en un evento que, según él, quiso perjudicarlo en su momento.

Poncho de Nigris “Aún tomé la posición de apoyarle respaldando su presencia como un talento que recientemente estuvo con nosotros. Me sorprende la postura y manera de dirigirse públicamente con declaraciones sobre mi persona, desmeritando y desprestigiando mi posición, cuando mi intención solo ha sido la de sumar. La palabra y el compromiso de gente profesional lo conocemos con la madurez y la disposición en el mundo de los negocios”

No soy parte del equipo de trabajo de Karely Ruiz.



El único interés que me mueve es absolutamente sobre las actividades y decisiones de Kareli Ruiz de manera profesional con base en el compromiso adquirido por la contratación previa y la cobertura del contrato de RING ROYALE …… pic.twitter.com/buCH1bM37K — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) April 23, 2026

Poncho de Nigris habla de la posibilidad de demandar a Karely

Poncho de Nigris también le advirtió a Karely que podría proceder legalmente en su contra, si es que sigue hablando mal de él y su evento ante los medios.

“Pues con cuidado que le metemos abogados. Yo me porté conmadre con ella y la dejé ir allá a pelear. Si fuera al revés, allá no hubieran permitido eso, siempre bloquearon gente. Una declaración más de esas y le metemos abogados, a ver quién sale perdiendo. Todavía que los apoyo, ¿declaran así? Todo lo que dije es verdad. Ahí está el contrato vigente”, expresó.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Karely no se ha pronunciado ante lo dicho por Poncho y solo ha usado sus redes sociales para promocionar su próxima pelea.

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