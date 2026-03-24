Adrián Marcelo acusa a Poncho de Nigris de “mal padre”; ¡asegura que “explota a sus hijos”!

Adrián Marcelo y Poncho de Nigris vuelven a dar de qué hablar en redes sociales. Tras pactarse la posibilidad de una pelea entre ellos en la segunda edición del RIng Royale, programada tentativamente para 2027, el influencer se le va con todo y lo acusa de ser un “mal padre”.

Adrián Marcelo / Redes sociales

Lee: Poncho de Nigris estalla contra Adrián Marcelo en Ring Royale: lo llama “gallina” y lanza nuevo reto

¿Cómo es la relación entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris?

Adrián Marcelo y Poncho de Nigris han mantenido una especie de rivalidad en los últimos años. En múltiples ocasiones, se han visto enfrascados en una guerra de dimes y diretes que comenzó después de ‘La casa de los famosos México 2024’.

Marcelo insinuó que De Nigris usaba a sus hijos para fines lucrativos. Esto enfureció a Poncho, quien le advirtió que no se metiera con su familia. A partir de allí, se han lanzado ataques e indirectas, por lo que muchos pidieron que se enfrentaran en la siguiente edición del Ring Royale.

Poncho se ha dicho dispuesto a hacerlo. Incluso lo llamó “gallina” por no haberlo enfrentado de frente cuando tuvo la oportunidad.

“Es una gallina porque Adrián dice que yo lo traicioné cuando entró a La casa de los famosos. Chequeen los videos: entramos como amigos y se puso a hablar mal de mí. Y luego, cuando es en serio, ¿dónde está? Adrián no se quiso subir”, declaró.

En tanto que Marcelo dejó claro que aceptaría el reto, siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones, entre ellas, hacerlo “socio”.

Poncho de Nigris / Redes sociales

Te recomendamos: Sergio Mayer lanza propuesta tras Ring Royale: ¿hará su propio evento de box y pelearía contra Poncho de Nigr

¿Por qué Adrián Marcelo acusa a Poncho de Nigris de ser un mal padre?

Hace algunas horas, Poncho de Nigris posteó un tuit diciendo que, para él, “la familia lo significaba todo” y que no le interesaba la fama en redes sociales. No obstante, y sin mencionar nombres, sostuvo que será más popular que cierta persona, algo que, para muchos, fue una clara indirecta para Adrián Marcelo.

“Para mí, los hijos son lo más importante en mi vida; a eso le llamo éxito. ¡La familia es el centro de todo! Lo demás es lo de menos. ¿Te peleas por vistas ? No mms, la familia es lo primero. Recuerda que siempre voy a tener 4 reproducciones más que tú”, manifestó.

En respuesta, el comediante reiteró que, para Poncho, la familia es importante solo por el hecho de que “monetiza con ella”. También aprovechó para recordarle el distanciamiento que mantiene con su hija mayor.

“¿Cómo no les vas a llamar éxito si te pusiste a explotarlos desde que nacieron? Lo mejor de todo es que yo sí como con mi familia completa; tu primogénita ni te habla” Adrián Marcelo

Hasta el momento, Poncho no ha respondido ante esta acusación. En tanto que los internautas ya decidieron su bando, si bien algunos creen que Marcelo exageró con su respuesta, otros afirman que fue la correcta.

Y es que, a lo largo de los años, Poncho ha creado mucho contenido en internet junto a su esposa, Marcela Mistral, e hijos, con excepción de su primogénita. Se ha dicho en redes sociales que el artista tiene preferencias por sus vástagos menores, algo que habría quedado confirmado para muchos tras la controversia de los XV años.

¿Cómo no les vas a llamar éxito si te pusiste a explotarlos desde que nacieron?



Lo mejor de todo es que yo sí como con mi familia completa, tu primogénita ni te habla. https://t.co/JZcjxqi304 — adrián marcelo (@adrianm10) March 25, 2026

¿Por qué Poncho de Nigris está distanciado de su hija mayor?

Hace ya varios años, Poncho de Nigris tuvo una relación muy controversial con Lucy Garza, en la cual concibieron a una hija. La convivencia entre Poncho y su primogénita ha sido muy complicada, principalmente después de que, en 2025, él se negara a hacerle una fiesta de XV años.

En aquel entonces, el regiomontano expresó que no quería hacerle el festejo a la joven, pues lo consideraba una pérdida de tiempo. Dijo que prefería comprarle algo o pagarle un viaje. Al final, la celebración sí se realizó, pero De Nigris no estuvo presente. A partir de allí, las cosas no volvieron a ser las mismas.

Mira: ¿Se cancela Ring Royale 2? Revelan que Poncho de Nigris perdió cerca de un millón de dólares por derecho