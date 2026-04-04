Doña Alegría dice NO a La casa de los famosos México y destapa al primer confirmado, ¿rechazada por Poncho de Nigris?

En medio de los rumores de la entrada de doña Leticia Guajardo, conocida como ‘doña Alegría', a la nueva temporada de La casa de los famosos México 2026, la mamá de Poncho de Nigris filtró quién sería el primer participante confirmado para el reality show. Te contamos todos los detalles.

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Doña Lety Guajardo reveló quién entraría en su lugar a La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿'Doña Alegría’ fue rechazada en La casa de los famosos México 2026?

Poncho de Nigris dio a conocer que la producción de La casa de los famosos México estaría interesada en sumar a su mamá al elenco de una nueva temporada. De acuerdo con lo que contó en una entrevista con medios, la propuesta incluía un pago semanal, situación que abrió el tema en torno a su posible participación. Según explicó, la oferta inicial habría sido de 100 mil pesos por semana, cifra con la que dijo no estar de acuerdo.

“La quieren para La casa de los famosos, a mi mamá. Puede ser una posible integrante de La casa de los famosos. Pero le quieren dar 100 mil pesos por semana y le dije que no, sinceramente vale mucho más mi mamá por todo el back que trae, de su hijo, de su nieto, del ganador y del tercer lugar de la casa. Entonces, para darle 100 mil pesos a una señora de 73 años, la verdad no”. Poncho de Nigris.

Ante esto, ‘doña Alegría’ dijo que la producción de Rosa María Noguerón le marcó por error a su hijo Poncho de Nigris, a quién acusó de arruinar sus proyectos, pues quedó descartada de La casa de los famosos, por lo que pidió apoyo para que la vuelvan a tomar en cuenta.

“No puede ser, Rosa María, yo no tuve la culpa. Por favor, apoyénme con La casa de los famosos, ¿por qué me dejaron fuera? Le hablan por error a Poncho y me arruina mi proyecto de vida, mis últimos años de vida que puedo ser famosa”, dijo la abuela de Aldo de Nigris en una transmisión en vivo en sus redes sociales.

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Doña Lety Guajardo acusó a Poncho de Nigris de arruinar sus planes. / Redes sociales

¿Quién es el primer confirmado para La casa de los famosos México 2026?

‘Doña Alegría’, madre de Poncho de Nigris, compartió su postura sobre los posibles participantes de la nueva temporada de La casa de los famosos México 2026. De acuerdo con lo que mencionó, señaló que Yetus sería el primer confirmado para el reality.

Durante sus declaraciones, también mencionó que preferiría que el creador de contenido no ingresara, al asegurar que Poncho de Nigris es el responsable de la llegada del influencer a la casa más famosa de México e indicó que ella quedó fuera de cualquier posibilidad, luego de que se habló previamente de su nombre como una opción para integrarse al programa.

“También a Yetus déjenlo fuera, Yetus también fuera, él ya está puesto que ya va a entrar, ya me dijo. Si me dejaron a mí fuera, también al Yetus porque lo metió Poncho, sé el chisme completo. Ya anda probándose trajes con el (sastre) de Aldito. Que saquen al Yetus, para que no ande de payaso que quiere hacer todo lo que hace Aldito. Le dije a Yetus, ‘Vamos a ser compañeros, vamos a andar juntos y vas a ser esclavo’. Yetus que no entre, si no entro yo tampoco Yetus, está muy emocionado porque va a entrar, a ver si dura”. ‘Doña Alegría’.

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‘Doña Alegría’ reveló que Yetus sería el primer confirmado de La casa de los famosos México 2026 y ella ya no sería parte del reality show. / Redes sociales

¿Quién es Yetus, posible participante de La casa de los famosos México 2026?

Yetus es un creador de contenido que en Instagram supera los 700 mil seguidores, consolidándose como uno de los influencers enfocados en el ámbito del fitness.

Su perfil está lleno de fotografías y videos que muestran su rutina de ejercicios, así como momentos de entrenamiento junto a amigos.

Además, inició, junto a Aldo de Nigris, el podcast Más allá del fierro, sin embargo, se distanciaron después de que Aldo de Nigris comenzó a grabar Jalando fierro con su tío Poncho de Nigris. Después de meses separados, finalmente se reencontraron en La casa de los famosos 2025 y arreglaron sus diferencias.

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