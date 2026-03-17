Exparticipante de La casa de los famosos México destapa que se autolesionaba en medio de su lucha vs. la depresión

A raíz del accidente que el actor José Ángel Bichir sufrió durante una crisis depresiva, han surgido otros testimonios de artistas que también han luchado contra esta difícil enfermedad. Recientemente, una exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ sorprendió al confesar que se autolesionaba para “aliviar el dolor”.

La casa de los famosos México / Redes sociales

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¿Qué exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ habló sobre su lucha contra la depresión?

Se trata de Mariana Juárez, conocida en el mundo artístico como ‘la Barby’ Juárez. Tras su colaboración en el Ring Royale, la exboxeadora se sinceró con los medios de comunicación y confesó que, en su momento, fue diagnosticada con depresión.

Narró que, en ese entonces, sentía que el dolor emocional era tan grande que optaba por autolesionarse para poder “aliviar su sufrimiento”.

“Nos c0rt@b@m0s. Era un dolor tan grande que a veces sientes que no sabes cómo sacarlo y necesitas un dolor real para poder combatir ese dolor que tienes en el alma, que es muy difícil de describir” La Barby Juárez

Admitió que ver la sangre la “relajaba” y hasta hacía que reflexionara sobre sus acciones. No obstante, se vio enfrascada en una especie de “círculo vicioso”. No fue hasta que decidió pedir ayuda profesional cuando pudo sentirse mejor.

“Cuando veía la sangre ya era cuando me relajaba y decía: ‘Qué estúpida, te pueden ver’, pero es algo que, si no tienes quien te ayude… Estar con mis hermanos, estar hablando, no estar sola. La soledad, a veces, en esos momentos, es tu peor enemiga. Hay lugares donde te pueden ayudar”, expresó.

La Barby Juárez / Redes sociales

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¿Cuál es el estado de salud de ‘la Barby Juárez’?

La Barby Juárez contó que actualmente está mucho mejor y usa su experiencia para hablar con otras personas que pasan por situaciones similares a las que vivió ella. Mencionó que incluso ha llegado a mostrar sus cicatrices para concientizar a la gente.

“Hoy veo a niñas, de repente, con estas cosas. Las jalo un poquito, platico con ellas, les muestro mis cicatrices y me voltean a ver y me abrazan. Les digo: ‘Mami, no estás sola’. Necesitamos quien nos escuche y, en casa, dejar de ser jueces, aprendamos a escuchar”, puntualizó.

El testimonio de la celebridad conmocionó a todos sus fanáticos, quienes no dudaron en expresar su apoyo y alegría de que ahora se encuentre bien. Hasta el momento, la exboxeadora no ha respondido a las reacciones por sus declaraciones.

La Barby Juárez / Redes sociales

¿Quién es ‘la Barby Juárez’ y cómo fue su participación en ‘La casa de los famosos México’?

María Anastasia Juárez Trejo, conocida como Mariana Juárez o ‘la Barby Juárez’, es una exboxeadora profesional mexicana. Actualmente tiene 46 años. Comenzó su carrera en 1998. Ha tenido un total de 73 peleas, de las cuales ha ganado 56.

También ganó a nivel mundial en dos categorías de peso, habiendo ostentado el título de peso mosca femenino del CMB desde marzo de 2011 hasta octubre de 2012 y el título de peso gallo femenino del CMB desde abril de 2017 hasta octubre de 2020.

Tras su último combate en 2024, se mantuvo alejada del boxeo y se enfocó más en proyectos personales.

En 2023, entró a ‘La casa de los famosos México’, siendo la novena eliminada. Ingresó semanas después de que inició la temporada y, si bien todos la recibieron con cariño, formó parte del famoso ‘team Cielo’, equipo que quedó enterrado por la popularidad del ‘team infierno’.

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