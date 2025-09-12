Gala Montes arremete contra la ‘Barby Juárez'; revela por qué no fue su entrenadora para Supernova Strikers

Lo que inicialmente parecía un malentendido o una simple diferencia profesional ha escalado a un conflicto público que ha dado mucho de qué hablar. Gala Montes, actriz y cantante, rompió el silencio y confirmó que sí existía un acuerdo para que Mariana ‘Barby Juárez’ la entrenara rumbo al esperado evento Supernova Strikers, donde se enfrentó a la influencer y streamer Alana Flores. Sin embargo, la relación profesional se rompió repentinamente, y hoy sabemos por qué.

¿Por qué Gala Montes, presuntamente, quiso dejar sin trabajo a la exboxeadora, ‘Barby Juárez’?

Hace unos días, el canal de YouTube Kadri Paparazzi dio a conocer que, presuntamente, Gala Montes habría pedido que la ‘Barby Juárez’ fuera su entrenadora para el evento Supernova Strikers, siendo incluso esta una de las condiciones para participar.

Aunque, al parecer, Mariana Juárez, mejor conocida como la ‘Barby Juárez’, supuestamente, habría aceptado, Gala, presuntamente, se habría sentido incómoda o molesta luego de que la deportista emitiera comentarios sobre el conflicto que la actriz mantiene con su madre, Crista Montes, quien en varias ocasiones ha asegurado públicamente haber sufrido violencia física por parte de su hija.

“Gala Montes, entre las cosas que pidió, pide que la entrene ‘la Barby Juárez’. Nada mal, ¿verdad? Un referente del boxeo… Empiezan a querer entrenar y resulta que, al otro día, alguien la entrevista, a la ‘Barbie Juárez’ y le preguntan que qué opina de que Gala Montes le había pegado a su mamá. La libre expresión y dijo que los papás son sagrados” Kadri Paparazzi

Esta declaración, hecha por la también exconcursante de La casa de los famosos México 2023, habría provocado la furia de Gala Montes, quien, según se dice, se comunicó con los organizadores del evento para solicitar, presuntamente, la despidieran.

“ Más tardo en que sucediera eso, en que Gala hiciera un desmadre y pidiera que corrieran a la ‘Barby Juárez’, ¿qué crees que pasó? La corrieron ”, dijeron en Kadri.

¿Qué dijo Gala Montes sobre la decisión de la ‘Barby Juárez’ de no entrenarla para Supernova Strikers?

La actriz Gala Montes reveló que el vínculo con ‘La Barby’ comenzó con el pie derecho. Compartieron una comida en la que acordaron el entrenamiento para el Supernova Strikers.

“Nos caímos bien, platicamos, fue todo muy tranquilo”, aseguró la actriz. No obstante, poco después, Montes se enteró de que Juárez había ofrecido una entrevista en la que no solo habló mal de ella, sino que además tomó partido en un tema muy delicado: el conflicto entre Gala y su madre, Crista Montes.

Dijo mentiras porque a ella no le consta nada de estos hechos que ha narrado mi madre... Obviamente no quise tener a una persona que no confiara en mi palabra y hablara mal de mí ante los medios Gala Montes

La decisión no solo fue motivada por el quiebre de confianza, sino también por la postura que Juárez tomó, que deslegitimó la versión de Gala y dio crédito a las declaraciones de su madre, con quien la actriz mantiene una relación conflictiva que ha sido objeto de atención mediática.

¿La ‘Barby Juárez’ apoyó a Alana Flores en el Supernova Strikers 2025?

El escándalo escaló aún más cuando la ‘Barby Juárez’ publicó en sus redes sociales un mensaje de felicitación a Alana Flores tras su victoria en el Supernova Strikers. En la imagen, aparece sonriente junto a la influencer, a quien llamó “una verdadera campeona”.

“¡Qué orgullo verte triunfar en el ring el día de ayer! Tu entrega y disciplina por el boxeo quedaron demostradas. No sólo ganaste un combate, ¡te ganaste la admiración de todos los que te seguimos y creemos en ti!” ‘Barby Juárez’, vía redes sociales

Este gesto fue interpretado por muchos como una clara provocación y un posicionamiento en contra de Gala Montes.

