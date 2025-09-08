Aldo de Nigris confiesa lo que no soporta de Poncho de Nigris, se lo ha dicho, pero ¡lo sigue haciendo!

Una de las grandes sorpresas de esta temporada de “La casa de los famosos México” ha sido Aldo de Nigris, quien se ha ganado el cariño del público y se perfila como uno de los favoritos para ganar.

Aunque muchos no conocían su trabajo en YouTube con el podcast “Jalando fierro”, ahora se ha vuelto muy popular en redes sociales, donde internautas señalan que es un chico bueno, divertido y sencillo.

Además, ha forjado una linda amistad con otros dos favoritos, Abelito y Aarón Mercury, a quienes los fans llaman la “triple A”.

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Que le molesta a Aldo de Nigris de su tío Poncho de Nigris?

Aldo de Nigris cuenta con todo el apoyo de su familia, especialmente de su tío Poncho de Nigris. Aunque tienen una relación muy cercana, el joven reveló en La casa de los famosos México que hay un detalle de su querido tío que le molesta cada vez que hacen contenido juntos. ¿De qué se trata?

Por ejemplo, Poncho, cuando grabamos, de repente dice: ‘Ah, mira mi sobrino el guapo, el nuevo novio que le va gustar a todas’. Yo, cuando grabo, estoy cotorreando y no menciono nada del físico. Le he dicho en privado: ‘Te agradezco, pero no lo digas’. Pero, ¿cuál es la necesidad de hablar del rostro? Es como estar presumiendo, no sé, no me siento cómodo. Además, ¿qué tiene que ver? Nunca me ha gustado”, comentó Aldo de Nigris.

¿Qué piensa Poncho de Nigris de Aldo de Nigris en La casa de los famosos México?

Poncho de Nigris se encuentra apoyando a su sobrino Aldo de Nigris y ha estado reaccionando a todas las polémicas de “La casa de los famosos México”, tanto que incluso se lanzó en sus redes contra Facundo cuando este le hizo una broma pesada que terminó en la caída de su sobrino.

El regiomontano también lanzó, el pasado 2 de septiembre, la canción “Noche viral “junto a su esposa Marcela Mistral, Yetus Prime y Los Tuexi. En este sencillo, Poncho invita a sus seguidores a apoyar el cuarto Noche, pero sobre todo a su sobrino. Además, ha asegurado que está muy orgulloso de la participación de Aldo de Nigris y afirma que tiene un gran corazón.

“Yo doy la vida por mi familia, por mi sangre y por los míos. Ya no he dicho nada de Aldo, porque va perfecto. Aldo tiene una aparición perfecta en “La casa de los famosos México”, no hay nada que decir más que gracias a quienes lo siguen apoyando. Esperemos que algún día pueda comprarle la casa a su mamá”, comentó recientemente en su cuenta de Tiktok.

