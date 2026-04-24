Kim Shantal se desmaya en pleno entrenamiento rumbo a pelea con Karely en Supernova 2026: ¡Se desploma! VIDEO

Kim Shantal colapsó en pleno entrenamiento para su pelea contra Karely en Supernova: Génesis 2026, ¿qué le pasó a la influencer?, ¿está en riesgo su participación? Te contamos todos los detalles.

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Kim Shantal se enfrentará a Karely tras baja de Lupita Villalobos. / Redes sociales

¿Cuándo es Supernova: Génesis 2026 y dónde ver EN VIVO?

El evento Supernova: Génesis se llevará a cabo el domingo 26 de abril de 2026 y estará disponible para el público a través de Netflix. La transmisión permitirá seguir los enfrentamientos programados, que reúnen a distintas figuras del entretenimiento digital y la música en una misma jornada.

Entre los duelos anunciados se encuentran Kim Shantal frente a Karely, así como Alana Flores contra Flor Vigna. También está previsto el enfrentamiento entre Mario Bautista y Aarón Mercury, quienes forman parte de la cartelera confirmada para esta edición.

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Kim Shantal se desmayó durante una práctica rumbo a su pelea en Supernova. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Kim Shantal en su entrenamiento previo al Supernova?

Durante un entrenamiento rumbo a Supernova: Génesis, donde estuvo presente TVNotas, a Kim Shantal se le bajó la presión bajó y su cuerpo colapsó dentro del ring. En la imagen se observa a varias personas de su equipo rodeándola mientras permanece recostada sobre la lona, con las cuerdas del ring en primer plano y la pantalla del evento al fondo. Algunos se inclinan para asistirla directamente, mientras otros permanecen de pie atentos a lo que ocurre.

En medio de la situación, quienes se encontraban cerca comenzaron a auxiliarla echándole aire con una toalla. Uno de ellos se coloca a su lado para auxiliarla, mientras otros continúan pendientes de su estado.

Posteriormente la creadora de contenido logra incorporarse y permanece sentada en la lona, todavía rodeada por su equipo. La escena ocurre como parte de su preparación para el enfrentamiento que sostendrá con Karely.

Hasta el momento no se ha dicho nada sobre si Kim Shantal se baja del ring, por lo que su participación en Supernova: Génesis 2026 sigue confirmada.

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Kim Shantal se desmaya y la auxilian en entrenamiento para Supernova. / Redes sociales

¿Por qué Karely es la nueva rival de Kim Shantal en Supernova: Génesis 2026?

Karely fue presentada como la nueva rival de Kim Shantal, luego de que Lupita Villalobos tuvo problemas de salud y fue diagnosticada con un hematoma subdural, que es una acumulación de sangre entre la cubierta y la superficie del cerebro.

Antes de que Netflix hiciera oficial la participación de Karely, Poncho de Nigris adelantó que sería la creadora de contenido quién se subiría al ring: “Ya quedó listo, tenemos representante de Ring Royale en Supernova. Con todo, Karely, a salvar el show. Aquí andamos para sumar. A la orden”, escribió De Nigris a través de sus redes sociales.

Mientras que la influencer Kim Shantal dio a conocer que hace días Lupita Villalobos la contactó para decirle que no se subiría al ring, para TVNotas, señaló que “me dijo las cosas tal cual son, yo escuché cómo se siente y lo impotente que se siente porque es algo que le motivaba muchísimo tanto ella, como a mí y al público que estaba esperando ver esto, al final no se pudo hacer, me tiene triste, pero la prioridad es su salud y lo primero es ella, no es cualquier cosa y qué bueno que se dio cuenta a tiempo y no arriba del ring, que hubiera sido peor”.

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