Lupita Villalobos revela su grave diagnóstico tras ser hospitalizada de emergencia, ¿cómo se encuentra?

La salud de Lupita Villalobos ha sido motivo de preocupación en los últimos días. En su momento compartió que había sido hospitalizada de emergencia. En aquel entonces, no dio muchos detalles y solo mencionó que tenía un fuerte dolor de cabeza.

Debido a esto, la influencer ya no podrá participar en el ‘Supernova Génesis’, evento que está programado para realizarse el próximo 26 de abril, por lo que Kim Shantal se quedó sin rival. Si bien se especula que Karely podría ser el reemplazo de Villalobos, aún no hay nada oficial.

A raíz de las especulaciones y dudas sobre su diagnóstico, la propia Lupita reaparece y da detalles de su estado actual de salud. Esto fue todo lo que dijo.

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¿Por qué Lupita Villalobos no va a estar en el Supernova Génesis 2026?

El pasado lunes 20 de abril, Lupita Villalobos dijo estar en el hospital por un fuerte dolor de cabeza que había estado sufriendo durante varios días. Ante esto, la organización de ‘Supernova Génesis’ lanzó un comunicado anunciando que, debido a las condiciones médicas de la influencer, no podrá estar en el evento.

Sin dar muchos detalles, se dijo que había sufrido un “hematoma subdural” y lo más recomendable era que se mantuviera en reposo.

“El Consejo Mundial de Boxeo, en conjunto con la Comisión de Box de la Ciudad de México y la organización de Supernova, informa que tras las evaluaciones médicas realizadas en los últimos días a Lupita Villalobos esta fue diagnosticada con un hematoma subdural”, informaron.

Kim Shantal, quien sería la rival de Villalobos, comentó que la creadora de contenido le informó su situación médica y que le deseaba todo lo mejor en su recuperación. Si bien no quiso dar muchos detalles, señaló haber visto los estudios médicos de su colega y pudo constatar que realmente está delicada de salud.

“Más allá del combate… la prioridad es ella y que se recupere. No puedo más que desearle cosas buenas. La salud va primero. Fue un honor compartir estas semanas rumbo al evento. Fue un privilegio”, indicó.

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¿Qué le pasó a Lupita Villalobos y cuál es su estado de salud?

Durante la noche del pasado martes 21 de abril, Lupita Villalobos compartió un nuevo video en Instagram para dar una actualización sobre su salud. Comenzó diciendo que seguía hospitalizada, pero ya estaba un poco mejor.

Indicó que había sido hospitalizada el pasado 17 de abril, después de lidiar durante varios días con un dolor intenso de cabeza que le causaba “sordera” y “vómitos”. Confirmó que había sido diagnosticada con un “hematoma subdural” y actualmente estaba en tratamiento.

“Estoy aquí desde el viernes 17 de abril por un dolor de cabeza súper duro. Me provocaba sordera, mareos, vómitos, no veía bien. Ya lo tenía desde hacía varios días y el viernes fue cuando ya no pude más. Me hicieron unos estudios y me diagnosticaron con un hematoma subdural, que es como un derrame que está entre el cerebro y el cráneo. Esto hace que tenga presión”. Lupita Villalobos

Contó que, tras saber su condición, informó a la organización de ‘Supernova Génesis’, que concluyó que no estaba apta para participar: “Llevaba meses preparándome. Se me cayó el mundo”, manifestó.

Dijo que Kim Shantal se portó muy amable cuando le informó esta situación. De acuerdo con Lupita, la exparticipante de ‘La granja VIP’ no solo le deseó todo lo mejor en su recuperación, sino que también se ofreció a ayudar en lo que necesitara.

Finalizó mencionando que desea estar presente en el ‘Supernova’ como invitada para poder convivir con sus seguidores. No obstante, admitió que todo dependerá de lo que le digan sus doctores.

¿Quién será la nueva rival de Kim Shantal en el ‘Supernova Génesis’?

Mucho se ha dicho sobre qué pasará con la participación de Kim Shantal en el ‘Supernova Génesis’, ahora que ya no tiene rival. Al principio, se pensó que la influencer también bajaría del ring. No obstante, se ha reportado que ya tendría una contrincante.

Se trataría de Karely, quien peleó hace poco en el ‘Ring Royale’ de Poncho de Nigris. Este último, mediante redes sociales, sostuvo que ya se está hablando con la organización de ‘Supernova’ para llegar a un acuerdo.

“Ya quedó listo, tenemos representante de Ring Royale en Supernova. Con todo, Karely, a salvar el show. Aquí andamos para sumar. A la orden”, manifestó. Hasta el momento, ‘Supernova’ no ha confirmado nada.

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