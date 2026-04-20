Lupita Villalobos se retira de pelea con Kim Shantal en Supernova tras problemas de salud: ¿Ya hay rival nueva?

Lupita Villalobos se bajó de la pelea contra Kim Shantal en el Supernova Génesis 2026 por problemas de salud, ¿qué le pasó a la influencer del pódcast de ‘las Alucines'? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Aaron Mercury, tras ser encañonado por robo, se previene por si acaso: "...acabar con la vida de alguien”

Lupita Villalobos se retira de la pelea con Kim Shantal en Supernova por motivos de salud. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Lupita Villalobos que fue hospitalizada de emergencia?

El fin de semana Lupita Villalobos dio a conocer que fue hospitalizada de emergencia tras tener fuertes dolores de cabeza durante días, por lo que le hicieron diversos estudios.

“Oigan, pues me hospitalizaron por un dolor de cabeza muy intenso, ya tenía varios días con él, estamos esperando el diagnóstico, el dolor está siendo controlado por el medicamento porque, de verdad, duele mucho, pero esperemos que todo bien, los mantendré informados”, dijo la influencer a través de sus redes sociales.

Ante esto, Netflix dio a conocer en un comunicado que Villalobos fue diagnosticada con un hematoma subdural, que es una acumulación de sangre entre la cubierta y la superficie del cerebro, según Medline Plus, por lo que se tomó la decisión de que no suba al ring contra Kim Shantal.

“El Consejo Mundial de Boxeo, en conjunto con la Comisión de Box de la Ciudad de México y la organización de Supernova, informa que tras las evaluaciones médicas realizadas en los últimos días a Lupita Villalobos esta fue diagnosticada con un hematoma subdural Derivado de este diagnóstico y siguiendo las recomendaciones del equipo médico, Lupita Villalobos no cuenta con la autorización para participar por parte de la Comisión de Box de la Ciudad de México en el evento programado para este próximo domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México”. Netflix.

No te pierdas: Flor Vigna responde a Alana Flores tras acusación de agresión a su mamá antes del Supernova Génesis: “Golpe bajo”

Lupita Villalobos fue hospitalizada de emergencia. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Lupita Villalobos hoy 20 de abril?

La plataforma de streaming Netflix confirmó que Lupita Villalobos se encuentra “estable y bajo supervisión médica, enfocada en su recuperación”, sin embargo, reiteró que debido a los protocolos que hay en el boxeo, un deporte donde no se improvisa, se optó porque quede fuera de la pelea.

“En Supernova, la salud y la protección de quienes participan en nuestros eventos son una prioridad. En el boxeo no se improvisa: existen protocolos claros que deben cumplirse, y trabajamos de manera cercana con instituciones expertas como el Consejo Mundial de Boxeo y la Comisión de Box de la Ciudad de México para garantizar que cada decisión se tome bajo los más altos estándares médicos y deportivos”, dijo Netflix.

No te pierdas: Bárbara de Regil se suma a Supernova Génesis: ¿peleará en el ring? Esto se sabe sobre su participación

Supernova sin Lupita Villalobos: cancela combate con Kim Shantal por salud. / Redes sociales

¿Quién es la rival de Kim Shantal en Supernova Génesis 2026 tras salida de Lupita Villalobos?

Netflix destacó que el que Lupita Villalobos no sea parte de los combates de Supernova Génesis 2026 puede provocar inconformidad entre los fans que querían verla en el ring, sin embargo, “su bienestar es lo más importante y está por encima de cualquier otro aspecto”.

Ante esto, destacó que ya está en busca de la nueva rival para Kim Shantal, la cual aún no es anunciada. Incluso, algunos internautas proponen que sea Lizbeth Rodríguez, con quién ha protagonizado una serie de dimes y diretes que llegaron a una demanda por presunta difamación contra la conductora de Exponiendo infieles.

“Supernova, se encuentra trabajando en la definición de una nueva rival para Kim Shantal, la cual será anunciada en los próximos días. Agradecemos la comprensión del público y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de las y los participantes”, dijo la plataforma de streaming.

Además, a través de sus redes sociales, Poncho de Nigris también propuso que Marcela Mistral sea la nueva rival de Shantal, pues la conductora venció a Karely en el Ring Royale 2026, pero hasta ahora no hay nada confirmado.

“Se les cayó la pelea de Lupita Villalobos y le hablaron a Karely, de Ring Royale, por contrato no puede pelear Karely allá por 6 meses. Pero si alguien habla conmigo puedo ver que podemos hacer para que se haga posible y no tenga penalización, ahora, ahí está la ganadora Marcela. Igual y les conviene más porque la gente quiere ver a los ganadores, ¿cómo le hacemos? Repórtense conmigo que tenemos que hablar”, comentó el empresario.

Al momento, Kim Shantal no se ha pronunciado a esta polémica situación.

No te pierdas: Sabrina Sabrok lo revela, ¿se subirá al cuadrilátero en eventos de box como Ring Royale? ¡Piensa en Karely! ¿Para?