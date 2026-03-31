“Supernova 2026 no es un circo, son peleas de streamers con entrenamientos rígidos": Miguel Ángel Fox

Para el productor Miguel Ángel Fox, Supernova no es un circo, sino peleas de box de streamers con entrenamientos rigurosos, por lo que está preparado para llevar a cabo el evento más grande a nivel internacional que será transmitido por Netflix el próximo 26 de abril.

¿Qué es el Supernova Strikers?

En entrevista con TVNotas, el exitoso productor destacó que Supernova es la “evolución del deporte” con creadores de contenido y un ingrediente importante de música. En la edición 2026 que tendrá como sede la Arena Ciudad de México se presentarán Carín León y Oscar Maydon.

“Nos estamos metiendo en una plataforma con 330 millones de suscriptores (…) No estamos haciendo un circo estamos haciendo peleas de streamers pero que llevan entrenamientos muy rígidos y estamos avalados por el Consejo Mundial de Boxeo, entonces realmente la parte del boxística sí nos la tomamos muy en serio. La producción tiene la disciplina para que las cosas sucedan: la ingeniería sirve, el audio sirve, la transmisión también y hay mucho diseño de producción. Es un show muy atractivo”, resaltó.

¿Quién peleará contra Alana Flores en el Supernova Strikers?

Admitió que fue difícil conseguir a algunos contrincantes, por ejemplo, Alana Flores, con 8.3 millones de seguidores en TikTok, se enfrentaría con la actriz Shamadhi Zendejas.

“La pelea estelar va a ser Alana contra una argentina que ya es como la campeona de este tipo de torneos que se llama Flor Vigna (2 millones de seguidores en TikTok) y pues es que fue muy controvertido esto porque Alana es como la reina invicta de esta categoría de boxeo de streamers e iba a pelear contra Samadhi Zendejas, pero Shamadhi no sé si se asustó o pensó que no estaba bien preparada y se salió y fue complicado buscarle una contrincante a Alana”, dijo Fox.

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Miguel Ángel Fox / Cortesía

¿Qué famosos van a pelear en el Supernova Strikers?

Entre los streamers que se enfrentarán en la Arena Ciudad de México se encuentra Abraham Flores “ElAbraham”, quien tiene 15.5 millones de seguidores en TikTok y 11.5 millones en YouTube, y se ha consolidado como el gamer más importante en América Latina, contra Nando, creador de contenido y destacado integrante de Yolo Aventuras y a quien siguen 15 millones de cuentas en TikTok y 20.3 millones en YouTube.

A esta cartelera se suman enfrentamientos que han encendido las redes, como el duelo entre el cantante Mario Bautista y Aarón Mercury, quienes acordaron un combate sin careta y con apuesta económica, así como la pelea entre Lupita Villalobos y Kim Shantal, una de las más esperadas tras un careo en el que pusieron medio millón de pesos en juego.

Aaron Mercury / Redes sociales

El productor de Supernova, Miguel Ángel Fox, dijo que los streamers podrán resolver sus diferencias en el ring luego de una preparación de cuatro meses tanto física, mental y de alimentación.

Miguel Ángel Fox “Lo que quiere ver la gente es que los conflictos de la vida diaria se solucionen arriba de un ring. Si el boxeo profesional no está generando las audiencias que son necesarias para los medios, pues entonces aquí es donde entran este tipo de proyectos. Y si estos tipos de proyectos pueden promover el boxeo de alguna forma pues qué bueno para el deporte (…) El 26 van a ver un evento que, me atrevo a decir, será de mucha más calidad que los eventos que vemos en Las Vegas”

En las siguientes ediciones de Supernova, Fox no está cerrado a que se enfrenten cantantes, deportistas, incluso políticos: “¡Yo no descarto absolutamente a nadie! Queremos tener las mejores peleas que podamos y queremos tener un show profesional”.

