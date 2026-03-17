Mario Bautista acepta pelear sin careta contra Aaron Mercury en el Supernova Genesis y ¡Yeri MUA sale embarrada!

La tensión entre Mario Bautista y Aaron Mercury escaló durante un evento del Supernova Génesis 2026, donde ambos protagonizaron un intercambio que encendió el ambiente previo a su combate. Lo que inició como declaraciones sobre la preparación física y mental terminó en un reto directo que podría cambiar las condiciones de la pelea.

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Aarón Mercury peleará con Mario Bautista en Supernova Génesis / Liliana Carpio y FB: Johnny Dez Elvis Tribute show

¿Cómo fue que Mario Bautista aceptó pelear sin careta contra Aaron Mercury en el Supernova Génesis?

Durante el intercambio, fue el propio Aaron Mercury quien señaló que su rival había mostrado resistencia ante la idea de pelear sin protección.

“Están viendo un falso ego… cuando se le proponen cosas, como lo de sin careta, es como de ‘no, yo no quiero’, pone excusas” Aarón Mercury

Ante esto, Mario Bautista reaccionó de inmediato y lanzó una respuesta directa: “¿Yo jalo sin careta?”. Con esa frase, el cantante dejó abierta la posibilidad de aceptar el reto frente a los medios.

El momento escaló cuando Aaron Mercury respondió con una provocación:

“¿Qué es eso?, ¿te crecieron hue...?… Bueno, están chiquitos, pero mínimo ya le crecieron tantitos”. Aarón Mercury

Sin evadir el cruce, Bautista propuso ajustar las condiciones del combate.

“Te acepto la careta, pero hagamos lo siguiente… el día de la pelea es el día que nos pesamos, y ese día tienes que pesar 69 kilos” Mario Bautista

Minutos después, en la misma rueda de prensa, se confirmó que la pelea podría realizarse bajo esa condición, fijando como referencia los 69 kilogramos como límite.

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Aarón Mercury y Mario Bautista / Instagram

¿Qué dijo Mario Bautista sobre Yeri MUA y Aaron Mercury?

Previo al reto, Aaron Mercury habló sobre su proceso de preparación rumbo al combate y las exigencias que ha enfrentado en el entrenamiento.

“Ha sido mil veces más difícil de lo que me imaginaba… vas conociendo tus debilidades y en qué fallas, y a partir de eso puedes trabajar sobre eso” Aarón Mercury

Durante el intercambio, Mario Bautista intervino en distintos momentos, incluso lanzando una advertencia directa sobre lo que podría suceder arriba del ring: “Te va a dar miedo”, dijo frente a los medios.

La conversación subió de tono cuando ambos comenzaron a confrontar la manera en que han construido sus carreras. Aaron Mercury hizo referencia a vínculos personales y mediáticos del cantante: “El compa de Juanpa Zurita” a lo que de forma de burla Mario Bautista le contestó “El exnovio de Yeri MUA”, haciendo referencia su antigua relación polémica con la cantante de reggaetón.

Ante esto, Bautista respondió destacando su trayectoria profesional y deslindándose de esas referencias:

“Prefiero mil veces lo que he construido con mi nombre y mi carrera a que solo me reconozcan por las personas con las que me he juntado”. Mario Bautista

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¿Cuándo es Supernova Génesis 2026 y dónde ver la pelea?

El enfrentamiento entre Mario Bautista y Aaron Mercury forma parte de la cartelera de Supernova Génesis 2026, evento que se realizará el próximo domingo 26 de abril a las 19:00 horas en la Arena Ciudad de México.

La función marcará la segunda edición del concepto, luego del evento previo que reunió a figuras del entretenimiento y redes sociales en combates de boxeo. En esta ocasión, la transmisión estará disponible a través de la plataforma Netflix, a diferencia de otras veladas que se emitieron en redes sociales.

El evento llega semanas después de Ring Royale, función que reunió a diversas personalidades y que incrementó la expectativa por este tipo de espectáculos en México. Ahora, el duelo entre Bautista y Mercury se posiciona como uno de los más comentados, especialmente tras el cruce de declaraciones en conferencia.

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