¿Aarón Mercury ya tiene novia? Sorprende a su mamá con este inesperado anuncio en pleno Día de las Madres

Aarón Mercury es una de las personalidades del momento y no cabe duda de que cualquier anuncio o revelación da de qué hablar. En esta ocasión se trató de él y su mamá; el influencer aprovechó el Día de las Madres para darle un sorpresivo e inesperado anuncio. ¿Ya tiene novia o de qué se trató? Te dejamos todos los detalles.

A Aarón Mecury y a su madre se les ha visto en repetidas ocasiones juntos, / Foto: Tiktok Aarón Mercury.

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¿Cómo es la relación de Aarón Mercury con su madre?

Tanto en redes sociales como en programas de televisión y entrevistas, Aarón Mercury ha mostrado tener cercanía y una muy buena relación con su madre, Nancy González.

Su madre también le ha dado su apoyo en los proyectos en los que ha estado, como en las decisiones que toma el influencer. Lo ha impulsado en su carrera en las redes sociales como en los programas de televisión en los que ha participado.

En redes sociales, Aarón Mercury comparte diferentes momentos con su madre. Se ha dejado ver en su vida personal, como en salidas ocasionales, viajes y demás, hasta involucrarla en los proyectos en los que él participa.

Recientemente, el influencer ocupó sus redes sociales para presumir el anuncio que dio a su mamá en pleno Día de las Madres. Esto dejó sorprendida a Nancy como a los seguidores de Mercury. ¿Qué fue lo que pasó?

Aarón Mercury le dio a su mamá un inesperado anuncio este 10 de Mayo. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál fue el sorpresivo anuncio de Aarón Mercury a su mamá en pleno Día de las Madres?

A través de sus redes sociales, Aarón Mercury compartió fotografías de un momento más con su mamá y la sorprendió con este inesperado regalo en el Día de las Madres.

El exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ le regaló un lujoso carro a Nancy por motivo del 10 de mayo y presumió el momento con ella en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, las fotografías que Aarón Mercury compartió, donde se le ve a él junto a su madre y el carro de lujo que le regaló, estuvieron acompañadas de un bello mensaje:

“Regalito para mi mami. Te amo y te mereces esto y más, porque siempre en cada paso de mi camino has sido tú y tú y tú… y sabía que esto es algo que deseabas y querías. ¡Mientras la vida me siga tratando bien, yo te tendré como la reina que eres!”. Aarón Mercury.

A esta publicación le llovieron comentarios de seguidores de Aarón Mercury, que destacaron y celebraron junto al influencer este momento:

"¡Qué bendición de hijo eres!”.

“Siempre dándole lo mejor a tu mamá”.

“Una suerte de tenerte como hijo”.

“Así como trates a tu mamá , la vida te va a tratar a ti”.

“Mega merecido. ¡Feliz día a tu mami!”.

“Por eso Dios te bendice cada día más”.

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¿Cómo ha apoyado Nancy, madre de Aarón Mercury, al influencer?

Tal y como se mencionó, Nancy González, madre de Aarón Mercury, siempre ha mostrado de manera pública su apoyo a su hijo en cada uno de sus proyectos.

Antes y durante su participación en ‘La casa de los famosos México’, su madre estuvo presente en la revelación de Aarón como futuro habitante del reality.

También asistió a varias galas del programa de televisión cuando Aarón estaba nominado, pidiendo a la audiencia votar por su hijo para que no fuera expulsado de ‘La casa de los famosos México’.

De igual manera, estuvo presente en la dinámica de congelados del reality show. Nancy entró a la casa para demostrarle su apoyo al influencer y expresarle lo orgullosa que estaba de él.

Recientemente, fue vista con Aarón Mercury tras el encuentro con Mario Bautista en el Supernova Genesis 2026, con quien convocó a una reunión con sus fans en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México.