En pleno Día de las Madres, vinculan a proceso a Roxana “N” por la muerte de su hijo dentro de su auto en Mexicali

En una fecha que debería ser de celebración, el caso dio un giro impactante: en pleno Día de las Madres, Roxana “N” fue vinculada por la muerte de su hijo, un pequeño que murió tras pasar más de 12 horas dentro de un auto en Mexicali. Mientras la Fiscalía apunta a omisión grave, su defensa insiste en que todo fue un error ligado a su estado emocional.

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Roxana N, madre de Vicente, vinculada a proceso.

¿Cómo murió el niño dentro de un auto en Mexicali? El caso de Vicente que impacta en Día de las Madres

El caso de Roxana “N” y la muerte de su hijo en Mexicali se convirtió en uno de los más impactantes de los últimos días en México. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Baja California, el pequeño Vicente, de apenas tres años, murió tras permanecer más de 12 horas encerrado dentro de una camioneta en el fraccionamiento La Rioja.

Las investigaciones señalan que el menor estuvo expuesto a temperaturas superiores a los 45 grados Celsius, lo que provocó un golpe de calor fatal. Peritajes presentados ante el juez detallan que el niño sufrió quemaduras de primer grado, además de lesiones que presuntamente se ocasionó mientras intentaba salir del vehículo.

Este trágico caso de niño muerto en auto en Mexicali ha generado indignación social y abrió nuevamente la conversación sobre los peligros de dejar menores dentro de vehículos, especialmente en zonas de calor extremo como Baja California.

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¿Por qué vincularon a proceso a Roxana “N” por la muerte de su hijo en Mexicali? Claves del delito

La madrugada del 10 de mayo de 2026, en pleno Día de las Madres, un juez determinó vincular a proceso a Roxana “N” por el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual. Esta figura legal implica que la persona acusada conocía el riesgo y, aun así, no actuó para evitar el resultado.

La audiencia duró cerca de 16 horas y concluyó con la decisión de mantener la acusación presentada por la Fiscalía. Además, se dictó prisión preventiva, por lo que la mujer permanecerá interna en el Cereso de Mexicali mientras continúa el proceso.

La causa penal quedó registrada bajo el número 03956/2026 y se estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria antes de avanzar a una etapa intermedia y, eventualmente, a juicio oral.

De ser encontrada culpable, Roxana “N” podría enfrentar una pena de entre 8 y 15 años de prisión, aunque el castigo podría aumentar si surgen agravantes.

¿Qué argumenta la defensa de Roxana “N”? Depresión, violencia familiar y posible olvido

La defensa legal de Roxana “N” intentó cambiar la narrativa del caso, solicitando que el delito fuera reclasificado como homicidio culposo, argumentando que no hubo intención de causar daño.

Durante la audiencia, los abogados presentaron peritajes psicológicos y testimonios que describen a la mujer como una madre atenta, pero con un marcado deterioro emocional en los últimos meses. Según la defensa, la imputada sufría de depresión, ansiedad y fuertes presiones económicas.

También se mencionó que Roxana “N” vivía en un contexto de violencia familiar, e incluso se expuso que el padre del menor enfrenta procesos por agresiones físicas y psicológicas en su contra.

Uno de los puntos clave de su estrategia es la posibilidad de un episodio de pérdida de memoria o consciencia el día de los hechos. La defensa sostuvo que la mujer “habría perdido la memoria y la consciencia”, lo que explicaría que dejara al menor dentro del vehículo sin darse cuenta del riesgo.

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¿Qué reveló la Fiscalía sobre las horas que Vicente pasó dentro del vehículo en Mexicali? Las pruebas que presentó

La Fiscalía sostiene una versión mucho más contundente. Según las investigaciones, mientras el menor permanecía dentro de la camioneta, Roxana “N” habría estado en su domicilio, presuntamente consumiendo alcohol y realizando publicaciones en redes sociales como TikTok e Instagram.

Sin embargo, este punto ha sido duramente cuestionado por la defensa, que aseguró que los exámenes toxicológicos “no detectaron presencia de alcohol ni sustancias psicotrópicas” en la imputada, generando contradicciones dentro del propio caso.

El Ministerio Público también presentó evidencia sobre las condiciones en las que fue encontrado el menor, destacando que estuvo expuesto a calor extremo sin ventilación durante varias horas, lo que resultó letal.