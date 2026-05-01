Aarón Mercury confirma reunión con Mario Bautista tras estar en el hospital de emergencia tras fractura

¿Revancha? ¿Disculpa o de qué se trata? Luego de la pelea en el Supernova Génesis 2026 entre Aarón Mercury y Mario Bautista, donde resultó ganador el influencer, ambos tendrán una reunión.

Cabe destacar que Bautista acaba de salir del hospital, luego de atenderse médicamente por la fractura que tuvo durante el encuentro con Mercury.

Mario Bautista y Aarón Mercury tuvieron un encuentro en el Supernova Génesis el domingo 26 de abril. / Foto: Redes sociales.

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¿Por qué Aarón Mercury se reunirá con Mario Bautista tras su pelea en el Supernova Génesis 2026?

A través de sus redes sociales, Aarón Mercury confirmó una reunión entre él y Mario Bautista, luego de la pelea del domingo 26 de abril en el Supernova Génesis 2026, en donde el exparticipante de ‘La casa de los famosos’ ganó.

La reunión entre ambos será para juntar a sus respectivos seguidores y fanáticos en un solo lugar y tener una convivencia pacífica.

Este encuentro fue idea de Mario Bautista tras haber perdido la pelea con Aarón Mercury en el Supernova Génesis 2026, reunión a la cual el influencer aceptó.

Aarón Mercury volvió a mandar mensaje a sus fans contestando a Mario Bautista sobre la reunión que tendrá lugar este viernes 1 de mayo a las 3:00 pm en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México.

“¿Ya están listos? Ahí les vemos” Aarón Mercury.

Ya están listos? Ahí les vemos ❤️ https://t.co/u91qQrwAjk — Aaron Mercury (@ArnMercurio) May 1, 2026

Ambos hicieron un llamado a sus fans a esta reunión para convivir, luego de la pelea que tuvieron en el Supernova Génesis y que, lejos de demostrar rivalidades entre los artistas, dejó ver que existe una buena relación.

Cabe destacar que tras el encuentro con Aarón Mercury, Mario Bautista expresó que se había fracturado una mano, por lo que lo llevó al hospital.

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¿Cuál es el estado de salud de Mario Bautista tras su fractura de mano?

El miércoles 29 de abril, Mario Bautista anunció que se encontraba en el hospital, ya que durante su encuentro en el Supernova Génesis 2026 con Aarón Mercury su mano derecha resultó fracturada.

Ante esto, el cantante compartió una fotografía donde se encontraba en el hospital y mencionó:

“Gracias a todos por sus mensajes, la operación salió de hue***””. Mario Bautista.

Ante esto, Mario Bautista dejó ver que se encontraba bien de salud y listo para el encuentro con fans que tendrá este viernes 1 de mayo en la Ciudad de México con Aarón Mercury.

Su última publicación en redes sociales confirma esta reunión en el Monumento a la Revolución con el influencer.

“Mañana a 3pm Monumento a la Revolución @aaronmercury y yo andaremos por ahí para convivir con ustedes, ¿a quién vemos ahí”. Mario Bautista.

Mario Bautista sufrió una fractura de su mano derecha tras su pelea con Aarón Mercury. / Foto: Redes sociales.

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Este será el próximo proyecto de Aarón Mercury tras su pelea en el Supernova Génesis 2026

Tras resultar ganador en el Supernova Génesis 2026, Aarón Mercury dio a conocer cuál será su siguiente proyecto, que resultó una sorpresa para muchos.

Se tratará de ‘Corazón de Marruecos’ una producción de Rosy Ocampo, que aunque no ha revelado fecha de estreno oficial, sí tendrá la participación de Aarón Mercury.

El influencer tendrá su primera aparición en una telenovela y estará al lado de diferentes actores como:



África Zavala.

José Ron.

Daniela Romo.

Luis Roberto Guzmán.

Mark Tacher.

Chantal Andere.

Arcelia Ramírez.

Alberto Estrella.

Luis Gatica.

Pedro de Tavira.

Tania Nicole.

Jesusa Ochoa.

TVNotas habló con Aarón Mercury, quien destacó esta nueva etapa de su vida y una gran oportunidad en la actuación.

“Feliz de que llegue este momento, de esta telenovela. (...) Emocionado, esto ha sido un sueño para mí”. Aarón Mercury.