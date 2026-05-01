¿Sebastián Rulli en desacuerdo con Ela Velden? Sí apoya uso de inteligencia artificial para entrada de ‘Mi rival’

El reciente estreno de la telenovela ‘Mi rival’ ha causado polémica por un tema, y es que la entrada para cada episodio, que está hecha por inteligencia artificial, ha generado un fuerte debate incluso entre los protagonistas de la producción.

Tal es el caso de Sebastián Rulli, quien apoyó la decisión de los productores, caso contrario a la opinión de su compañera de proyecto, Ela Velden. ¿Ya se armó una pelea?

Entrada de telenovela ‘Mi rival’ hecha con inteligencia artificial. / Foto: Redes sociales

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¿Qué dijo Sebastian Rulli sobre uso de su imagen con inteligencia artificial para entrada de telenovela ‘Mi rival’?

Recientemente, se le preguntó a Sebastián Rulli, protagonista de la telenovela ‘Mi rival’, su opinión sobre el uso de su imagen con inteligencia artificial para la entrada del programa de televisión.

El actor respondió a la prensa con un comentario positivo sobre esta decisión de la producción y dejó ver que se trata de una innovación.

“Yo en lo personal, siento que estamos innovando. Estamos utilizando una herramienta nueva. Solamente se utilizó en la entrada, no afecta en absoluto a la historia, ni a los personaje”. Sebastián Rulli.

El actor dejó ver que era notorio para el público y todos que la entrada de cada episodio estaba hecha con inteligencia artificial.

“Obviamente te das cuenta de que es inteligencia artificial; nadie quiere engañar al público y eso es lo que se vale, está padrísimo”. Sebastián Rulli.

Por último, Rulli mencionó que el que se haya usado esta herramienta para la entrada de ‘Mi rival’ les ahorró tiempo de trabajo.

“A nosotros nos evitó dos o tres días de trabajo extra y, bueno, nos dejó más tiempo para estar concentrados en lo que realmente nos incumbía, que era contar la historia”. Sebastián Rulli.

Assista! A abertura de #MiRival feita com inteligência artificial segue dividindo opiniões. Enquanto Sebastián Rulli defende a tecnologia como uma ferramenta que agiliza processos e otimiza o trabalho, Ela Velden faz o contraponto: critica o uso da IA e alerta para o impacto… pic.twitter.com/5lWNOmY8Ca — Febre Latina 🌡️ (@FebreLatina) April 30, 2026

Estas declaraciones son totalmente contrarias a las que dijo su compañera con la que comparte protagónico, Ela Velden, quien en otra entrevista se refirió al tema y rechazó el uso de inteligencia artificial para la entrada de la telenovela.

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¿Cuáles fueron las declaraciones de Ela Velden sobre su imagen con inteligencia artificial en la telenovela de ‘Mi rival’?

Por su parte, Ela Velden, protagonista de la telenovela ‘Mi rival’ dejó ver en una entrevista no estar de acuerdo con que su imagen se haya usado con inteligencia artificial para grabar la entrada de cada episodio.

Detalló que como actriz ella se opone, ya que la persona que está ahí no es un ser humano y tampoco es ella.

“Yo, como actriz, sí me opongo totalmente porque la persona que está ahí ni siquiera es persona; la imagen que está ahí, que es mía, no soy yo”. Ela Velden.

Considera que “que es una falta de respeto” el uso de esta herramienta y agregó que también se está perdiendo no solo de los actores, sino de toda la producción.

“Me parece también una falta de respeto para el trabajo de todos. Porque no solo es la imagen del actor, sino es del cinematógrafo, del director, del equipo del arte, de iluminación, de locación; sí estamos perdiendo trabajo”. Ela Velden.

Ela Velden enojada por uso de su imagen con Inteligencia Artificial en entrada de telenovela ‘Mi rival’. / Foto: Redes sociales.

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¿De qué trata y cuál es el elenco de ‘Mi rival?

La telenovela ‘Mi rival’ es uno de los recientes lanzamientos para la pantalla chica y forma parte de la programación de la televisión abierta mexicana.

Se trata de una producción de Carmen Armendárez por parte de Televisa Univision. Fue estrenada el lunes 20 de abril, por lo que lleva dos semanas al aire.

Narra el conflicto entre una madre y su hija, quienes se convierten en rivales al enamorarse del mismo hombre, Renato.

‘Mi rival’ tiene como protagonistas a Sebastián Rulli, Ela Velden y Alejandra Barros, quienes forman el triángulo amoroso. Otros de los actores que conforman la telenovela son:



Ana Bertah Espin.

Martha Julia.

Marco Treviño.

Cinthia Aparicio.

Mildred Feuchter.