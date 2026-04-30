Hospitalizan y operan a Mario Bautista tras fuerte nocaut en Supernova Génesis 2026: este es su estado de salud

La pelea dejó más que memes y clips virales. Mario Bautista terminó en el hospital tras enfrentar a Aarón Mercury en Supernova Génesis 2026, luego de un nocaut que encendió la Arena CDMX y desató preocupación entre sus fans. Aunque el cantante intentó tomarse el golpe con humor, la realidad fue otra: una fractura en la mano que lo llevó directo al quirófano. La imagen desde la cama del hospital confirmó lo que muchos temían.

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Mario Bautista y Aarón Mercury / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre Mario Bautista y Aarón Mercury en Supernova Génesis 2026?

La pelea entre Mario Bautista y Aarón Mercury en Supernova Génesis 2026 era una de las más esperadas de la noche. Desde semanas antes, el combate ya generaba conversación en redes sociales y dividía opiniones entre quienes apostaban por el cantante y quienes creían que Mercury tenía la ventaja.

Mario Bautista llegaba con los reflectores a su favor. Muchos lo veían como candidato natural al triunfo tras haber derrotado por nocaut al streamer colombiano Westcol en una edición previa, lo que reforzó su imagen como un rival fuerte dentro de este tipo de eventos de boxeo entre influencers y celebridades.

Sin embargo, la historia cambió drásticamente en el ring. Bastaron menos de tres minutos para que Aarón Mercury sorprendiera a todos con un golpe contundente que mandó a Mario Bautista a la lona en el primer round. El nocaut fue inmediato y provocó una mezcla de asombro, gritos y preocupación entre el público presente y quienes seguían la transmisión en vivo.

Aarón Mercury vs Mario Bautista: polémica por supuestos anabólicos en Supernova Génesis 2026. / Redes sociales

Uno de los momentos más tensos ocurrió justo después del golpe final, cuando Mario tardó varios segundos en levantarse, lo que obligó a la intervención inmediata del equipo médico. Afortunadamente, pudo reincorporarse y salir por su propio pie.

En un acto que muchos aplaudieron, ambos rivales se fundieron en un abrazo al terminar la pelea, dejando claro que la rivalidad se quedó dentro del cuadrilátero. Incluso, bromearon con organizar una “quedada” con fans en el Monumento a la Revolución, demostrando que no existía rencor alguno.

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¿Qué fractura sufrió Mario Bautista tras el nocaut en Supernova Génesis 2026?

Horas después del combate, Mario Bautista recurrió a sus redes sociales para hablar de lo ocurrido, fiel a su estilo relajado y humorístico. Aunque el golpe fue fuerte, el cantante intentó quitarle dramatismo con una publicación que rápidamente se volvió viral.

“Duro más mi entrada alv jajajajaja. Pinch @ArnMercurio sí te gusta agarrarte a vergz*s**” Mario Bautista

No obstante, la preocupación aumentó cuando el cantante compartió una radiografía de su mano derecha, dejando ver claramente la lesión. En la imagen se observaba una fractura del segundo metacarpiano, es decir, el hueso que conecta el dedo índice con la muñeca, una lesión común cuando el impacto se da con el puño cerrado.

Con su característico humor, Mario también escribió: “Mi nudillo salió del chat”.

Aunque la publicación fue eliminada poco después, las capturas ya circulaban por todas partes.

¿Por qué hospitalizaron a Mario Bautista y cómo salió su cirugía en la mano?

La incertidumbre creció cuando Mario Bautista reapareció en Instagram desde una cama de hospital. La imagen, compartida con sus más de seis millones de seguidores, confirmó que el cantante tuvo que ser sometido a una cirugía en la mano debido a la fractura sufrida durante la pelea contra Aarón Mercury en Supernova Génesis 2026.

En la fotografía se le ve recostado, con bata hospitalaria y un yeso en la mano derecha, lo que dejó claro que la lesión fue más seria de lo que inicialmente se pensaba. Afortunadamente, el propio Mario se encargó de tranquilizar a sus fans al revelar que todo salió bien.

“Gracias a todos por sus mensajes, la operación salió de hue%$=”, escribió el cantante, fiel a su estilo irreverente.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de apoyo de fans, colegas y creadores de contenido, quienes le desearon una pronta recuperación. Aunque no dio detalles médicos específicos, el mensaje dejó claro que la cirugía fue exitosa y que ahora comienza un proceso de rehabilitación.

¿Cuánto tiempo tardará la recuperación de Mario Bautista tras la cirugía?

De acuerdo con información médica el sitio Mayo Clinic, la recuperación tras una fractura de nudillo operada, como la que sufrió Mario Bautista, suele tomar entre 6 y 8 semanas para que el hueso sane correctamente.

Durante las primeras 3 a 4 semanas, la mano debe permanecer inmovilizada con férula o yeso, tal como se observa en la imagen compartida por el cantante. Posteriormente, inicia un proceso de fisioterapia para recuperar fuerza y movilidad, algo clave para evitar complicaciones a futuro.

Por ahora, Mario Bautista no ha anunciado si hará una pausa en sus proyectos musicales o apariciones públicas, pero todo indica que seguirá en reposo mientras avanza su recuperación.