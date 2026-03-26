¿Lupita Villalobos confirma divorcio? La frase en pódcast que desató rumores en plena crisis matrimonial

La influencer sonorense Lupita Villalobos volvió a colocarse en el ojo público luego de una polémica declaración que, aunque fue dicha entre risas, terminó desatando una ola de especulaciones sobre su vida sentimental. ¿Si hay divorcio?

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¿Lupita Villalobos confirmó su divorcio con Juan Luis en el pódcast de Capi Pérez?

La conversación que detonó el revuelo ocurrió en el pódcast ‘¿Qué le importa?’, conducido por el Capi Pérez, episodio que se estrenó el martes 24 de marzo de 2026. Todo parecía una charla ligera hasta que el conductor le preguntó a Lupita Villalobos qué era lo que más le importaba en esta etapa de su vida, ahora que, según él, ya había “logrado todo”.

“¿Qué es lo que más te importa en estos momentos, tú que ya lo lograste todo?” Capi Pérez

La respuesta de Lupita fue inmediata y, para muchos, reveladora. En tono de broma, la influencer soltó que ha logrado muchas cosas en la vida, incluso “varios divorcios”. Bastaron segundos para que el comentario se viralizara y para que sus seguidores comenzaran a atar cabos.

Aunque Lupita no aclaró directamente a qué divorcios se refería, el contexto, sumado a las semanas de especulación, hizo que la reacción fuera inmediata tanto en TikTok como en X e Instagram.

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Lupita Villalobos en su boda / IG: Un tal Fredo y redes sociales

Lupita Villalobos habla de su paz: ¿indirecta sobre su separación o divorcio con Juan Luis?

Tras el comentario que provocó revuelo, Lupita Villalobos cambió el tono y habló con absoluta seriedad sobre el momento que vive actualmente. Sin mencionar explícitamente a Juan Luis, dejó claro cuáles son ahora sus prioridades, y para muchos, ese discurso fue aún más contundente que la broma inicial.

“Te voy a ser bien honesta, el día de hoy lo que más me importa es mi paz. Creo que cuando tenemos paz es porque todo está bien en tu vida” Lupita Villalobos

Más adelante, añadió una reflexión que muchos interpretaron como una indirecta directa a su situación sentimental:

Lupita Villalobos “Si algo no me da paz ahorita en mi vida, para afuera. Cuando valoras tu paz pones límites, haces filtros, seleccionas más tu ambiente, tus personas, incluso hasta tu trabajo”.

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¿Cuántos divorcios tiene Lupita Villalobos y qué pasó con su primer matrimonio?

Hasta ahora, Lupita Villalobos solo cuenta con un divorcio legalmente confirmado. Se trata de su primer matrimonio, el cual terminó en 2019 luego de una infidelidad por parte de su entonces pareja. Ese proceso marcó profundamente a la influencer, quien en diversas ocasiones ha hablado de lo complicado que fue cerrar ese ciclo.

Por eso, cuando mencionó haber enfrentado “varios divorcios”, muchos se preguntaron si hablaba desde la experiencia emocional, si exageró como broma o si, en realidad, está atravesando un segundo proceso de separación, aunque aún no lo haga oficial.

Su matrimonio con Juan Luis, un empresario de 48 años alejado del medio, fue anunciado con ilusión hace solo medio año. Sin embargo, en las últimas semanas comenzaron a circular señales que levantaron sospechas: Lupita dejó de usar su anillo de casada, apareció sola en eventos públicos y hasta asistió sin él a la boda de Un tal Fredo.