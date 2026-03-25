Travieso Arce rompe el silencio y confirma que chocó a Lupita Villalobos: así fue el accidente en carretera

La historia que comenzó como una anécdota en redes sociales terminó por confirmarse directamente por uno de los protagonistas. El exboxeador mexicano Jorge “el Travieso” Arce reconoció públicamente haber sido quien protagonizó un accidente automovilístico en el que estuvo involucrada la influencer Lupita Villalobos cuando ella era menor de edad.

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Lupita Villalobos

¿Qué pasó en el accidente entre Lupita Villalobos y el Travieso Arce?

De acuerdo con el relato que Lupita Villalobos dio en su pódcast Las alucines, el accidente ocurrió cuando tenía entre 13 y 14 años, mientras viajaba con sus abuelos y sus hermanas por una carretera en Sonora, con dirección a San Carlos o Bahía de Kino.

Durante su narración, explicó:

“Pasa una Hummer… nos pega por atrás… como que iba a mucha velocidad y se salió un poquito para nuestro carril”. Lupita Villalobos

El impacto provocó que el vehículo en el que viajaban saliera del camino y diera varias vueltas antes de detenerse en la terracería.

La influencer detalló que, pese a lo aparatoso del choque, ninguno de los ocupantes resultó lesionado. Sin embargo, el automóvil presentó daños visibles, principalmente en la alineación de las llantas traseras debido al movimiento del impacto.

Uno de los momentos que destacó en su historia fue que el conductor responsable regresó al lugar, incluso circulando en sentido contrario, con el objetivo de auxiliarlos tras el percance.

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Lupita Villalobos

¿Cómo fue el encuentro entre Lupita Villalobos y el exboxeador Jorge “el Travieso” Arce en el accidente?

Según el testimonio de la influencer, Lupita Villalobos, en un inicio no identificó al conductor por su apariencia, sino por su voz.

“Se baja el vato… y yo reconozco su voz… era el boxeador Travieso Arce” Lupita Villalobos

Indicó que el entonces campeón se mostró apenado por lo ocurrido y ofreció disculpas reiteradamente. En su narración recordó frases como: “No, hombre, perdón… una disculpa, de verdad”.

Villalobos también describió que el exboxeador permaneció en el lugar mientras se resolvía la situación. Incluso, señaló que en un principio planteó resolver el incidente con dinero en efectivo debido a que tenía prisa por continuar su viaje.

En el pódcast, la influencer explicó que su abuelo, quien era mecánico, calculó los daños en menos de 10 mil pesos. No obstante, también relató que el exboxeador llegó a ofrecer una cantidad mayor para cubrir los gastos.

“Y dice el Travieso: ‘ahorita te doy 100,000 pesos para que te alivianes y pues que arregles esto y llevas a tus niños de vacaciones y todo’ y Mi abuelo… ‘con 9,800 se hace’. Yo me metí… y le dije ‘Yo me presento soy Lupita... yo siento que 9,800 pesos no está bien porque tenemos mucho susto y porque yo estoy temblando del susto’” Lupita Villalobos

En ese momento, la entonces adolescente intervino para solicitar una compensación adicional por el susto, argumentando “daños emocionales”. Finalmente, aunque el seguro se hizo cargo, Lupita relató que el exdeportista entregó una cantidad extra a su abuelo y también le dio dinero a ella por su participación en la negociación.

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Lupita Villalobos

¿Qué dijo el Travieso Arce tras hacerse viral la historia de Lupita Villalobos?

Luego de que el video se difundiera ampliamente en redes sociales, Jorge “el Travieso” Arce publicó un mensaje en el que confirmó los hechos narrados por Lupita Villalobos.

En su declaración, expresó:

“Decirles que sí, efectivamente, sí era yo… recuerdo que ese día tuve un incidente en la carretera, golpeé un carro por atrás accidentalmente”. Jorge “el Travieso” Arce

El exboxeador también mencionó que regresó al lugar tras el choque:

“Yo me regresé bien asustado pensando qué había pasado y afortunadamente pude ayudarlos”. Jorge “el Travieso” Arce

Además, recordó el momento en el que interactuó con la entonces menor de edad:

“Me acuerdo perfectamente bien de esa niña… era la que me pedía dinero y que negociábamos”. Jorge “el Travieso” Arce

En su mensaje, también señaló que no había relacionado aquel episodio con la identidad actual de la influencer hasta que vio el video viral. Finalmente, indicó que el incidente no pasó a mayores y que la situación se resolvió en su momento.

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