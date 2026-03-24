¿Lupita Villalobos enfrenta karma? Reviven video VS. Ángela Aguilar tras rumores de infidelidad de su esposo

La polémica explotó este fin de semana alrededor de la creadora de contenido Lupita Villalobos, luego de que surgieran versiones sobre una supuesta infidelidad de su esposo Juan Luis. Aunque la influencer salió a desmentirlo, el escándalo no se detuvo ahí, pues usuarios en redes revivieron un video del pasado que hoy la tiene en el ojo del huracán.

En medio de rumores, acusaciones y especulaciones, el nombre de Lupita Villalobos comenzó a posicionarse en tendencias, no solo por la supuesta crisis en su relación, sino por un comentario que hizo tiempo atrás contra Ángela Aguilar, el cual muchos ahora consideran “profético” o incluso “karma”.

Todo se remonta a junio de 2024, cuando Ángela Aguilar y Christian Nodal hicieron su primera aparición pública como pareja en el Auditorio Nacional. En ese momento, Lupita Villalobos estaba entre el público y grabó un video que, en su momento, pasó desapercibido para algunos, pero hoy resurge con fuerza.

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¿Qué dijo Lupita Villalobos sobre Ángela Aguilar y por qué la critican tras rumores de infidelidad?

El video que hoy genera controversia muestra a Lupita Villalobos reaccionando a la interacción entre Ángela Aguilar y Christian Nodal durante el concierto. Mientras la pareja intercambiaba las famosos frases románticas como “Angelita por qué eres tan coqueta mi amor” y “Porque eres mi novio, Christian”, la influencer volteó la cámara con gesto de desaprobación y lanzó una frase que ahora le pesa:

“Veremos, cuando te pongan los cuernos”. Lupita Villalobos

En aquel entonces, el comentario fue interpretado como una crítica hacia la relación, que ya generaba polémica debido a que Nodal había terminado recientemente con Cazzu, con quien incluso tenía una bebé.

Hoy, tras los rumores de infidelidad en su propio matrimonio, usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar y señalar que “se le regresó el karma”, asegurando que lo que dijo en su momento ahora la estaría alcanzando.

Así le grito Lupita Villalobos a Ángela Aguilar:

🚨 Karma :

Se viraliza video de la churpia Lupita Villalobos gritándole a Ángela Aguilar :

"Veremos cuándo te pongan el cuerno"

🤡

Se le regresó, jajaja.

😭#TikTok https://t.co/uHhdX4BAEB pic.twitter.com/iQnXUK8VEZ — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) March 24, 2026

¿Por qué acusaron al esposo de Lupita Villalobos de infidelidad y qué pruebas se viralizaron?

La controversia creció cuando creadores de contenido como “El rey tocino” y “Reina venenosa” difundieron versiones que señalaban que Juan Luis, esposo de Lupita Villalobos, presuntamente le habría sido infiel durante un viaje a Monterrey.

Según estos señalamientos, la influencer habría descubierto la supuesta infidelidad recientemente, lo que habría provocado una fuerte crisis en la relación. Incluso, la creadora Holly Milk House afirmó en un video que la pareja estaría considerando el divorcio:

“Supuesta y alegadamente el esposo de Lupita Villalobos, sí, nuestra alucin, le fue infiel. Así como lo oye y actualmente estarían por iniciar el proceso de divorcio.” Holly Milk House

Además, se mencionó que Lupita habría notado la situación hace menos de dos semanas, lo que explicaría por qué no se les ha visto juntos en eventos recientes, como la boda de “Un tal Fredo”, donde ella asistió sola.

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¿Qué dijo Lupita Villalobos sobre la supuesta infidelidad de su esposo Juan Luis?

Ante la ola de rumores, Lupita Villalobos no tardó en pronunciarse. A través de sus historias de Instagram, desmintió de forma directa las acusaciones y pidió frenar la difusión de información falsa.

“¿Despierto y veo el internet y resulta que ‘me fueron infiel’? ¿QUÉ? Claro que NO! Juan no me ha sido infiel tranquilos.” Lupita Villalobos

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También defendió a su esposo, asegurando que no es una figura pública y que no merece estar envuelto en este tipo de polémicas:

“Por favor dejen de difundir este tipo de mentiras, Juan no es una persona mediática y no merece esto que está pasando, ustedes creen que si me hubiera sido infiel yo estaría tan tranquila?”, dijo Lupita Villalobos.

Aunque Lupita Villalobos negó rotundamente la infidelidad, dejó entrever que su relación sí atraviesa un momento complicado. Sin dar demasiados detalles, la influencer reconoció que no todo está perfecto, lo que ha alimentado aún más las especulaciones.

Lupita Villalobos “Estamos pasando por un momento complicado en nuestra relación, pero no tiene nada que ver con infidelidad ni engaños. Gracias a quienes han mandado mensajes bonitos y llenos de amor. ¡Los quiero! ¡TODO ESTÁ BIEN!”