Christian Nodal lanza nueva canción en medio de las fuertes controversias por su nombre y marca: ¿De qué trata?

Christian Nodal lanzó una nueva canción este jueves 7 de mayo. Esto pese a las controversias y polémicas relacionadas con los derechos de su nombre, además de tensiones familiares que ha enfrentado.

¿Cuál es el nombre de la canción? Acá te dejamos los detalles

Nodal ha enfrentado polémicas luego de revelar que es dueño de su nombre y marca. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuáles fueron las polémicas que ha enfrentado recientemente Christian Nodal?

Las recientes polémicas que ha enfrentado Christian Nodal ocurrieron a mediados del mes de abril después de lanzar su canción ‘Vals’ dedicada a su esposa Ángela Aguilar. Aunque en un principio se comenzó a especular que era dirigida para su expareja, Cazzu, debido a que la modelo es muy parecida a la cantante.

Ante esto el cantante habló y destapó problemas relacionados con él, su carrera y su familia, mencionando que no es dueño de su nombre, solamente de su voz.

Reveló que no era dueño ni de su nombre ni de su marca, lo que dejó ver problemas familiares, ya que su padre era propietario de esto. Además, en un concierto, Nodal terminó por dar a conocer que efectivamente había dificultades con sus padres.

“Y si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes” (en referencia a sus fans). Christian Nodal

Todo esto ha generado atención en la pareja de Ángela Aguilar, pero no ha dejado que lo afecte, por lo que ya salió una nueva canción del artista.

Christian Nodal ha vivido varias polémicas en el último mes de este 2026. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál es la nueva canción que lanzó Christian Nodal?

La nueva canción de Christian Nodal se llama ‘Miel con licor’ y es el sencillo más reciente del cantante tras vivir un mes tenso por la polémica de su nombre y marca, además de destapar problemas familiares.

Aunque no hay un nombre en específico, la canción tiene temática amorosa, ya que habla sobre una relación sentimental que narra momentos felices, pero también de dolor.

Además del tema del amor, la canción refleja el cansancio emocional de una persona enamorada que intenta salvar un vínculo sentimental.

Una de las primeras partes de la canción tiene las siguientes frases:

“Hoy por fin lo entendí a qué sabe el amor,

sabe a miel con licor a dolor con pasión,

que un día vas a irte y yo estaré muy triste

Y ese día está llegando porque puede sentirse”

De igual manera, el tema de la canción habla sobre el amor propio, mencionando que cuando una relación ya no marcha bien, tarde o temprano se acabará, por lo que una pareja tiene que dejar ir al otro.

‘Miel con licor’ narra el romance que puede existir en una pareja y los momentos bellos que hay, pero también deja ver las difíciles y dolorosas etapas que se puedan atravesar.

“Y es que sabes a miel y a besos viejos

que se cansan de mentir

a un pensamiento que al final ya no está aquí,

algo que tengo que soltar para vivir

pa’ volver a ser feliz”

El video ya está disponible en las diferentes plataformas digitales de YouTube y Spotify, el cual fue estrenado este jueves 7 de mayo.

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¿Cómo anunció Christian Nodal su nueva marca tras polémica con sus padres?

La relación que tiene Christian Nodal con sus padres no es buena, ya que se mantienen distanciados y más con la polémica de su nombre y marca, que, tal y como se mencionó, su padre Jaime González es el dueño.

Además de la controversia del nombre y marca de Nodal, otra de las razones por las que están distanciados es por los desacuerdos de la carrera del artista.

Nodal durante un concierto dejó ver la mala relación que tiene con sus padres. / Foto: Mezcalent.

El pasado 5 de mayo, Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al reaparecer en su cuenta oficial de Instagram, ya que había borrado todas sus fotografías en medio de la polémica por su nombre y marca.

En una nueva faceta, el cantante dejó ver que lo hizo bajo un nuevo nombre y ahora aparece como “el Forajido” con varias fotografías en blanco y negro.

El cantante aparece cubierto con un paliacate y sombrero, lo que deja ver que está luchando por un nuevo comienzo en su etapa como artista tras las controversias de su nombre y marca que ha enfrentado en este último mes.