Integrante de ‘Parchís’ pasó de abarrotar estadios a cantar en cafeterías pequeñas, ¡vive al día!

En la década de los 80, Frank Díaz vivió las mieles del éxito con el grupo español Parchís, que causó sensación en varias partes del mundo y abarrotaba estadios. Sin embargo, ahora, su vida es muy distinta, ya que canta en pequeñas cafeterías y económicamente no se encuentra del todo bien.

Un integrante de Parchís habló sobre los problemas económicos que actualmente enfrenta. / Fotos: Monjaraz, Archivo TVNotas, Mezcalent e IG @frankparchis

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¿Cómo es actualmente la vida de Frank Díaz, exintegrante de Parchís?

Frank, exintegrante de Parchís, nos compartió que hace música de manera independiente, ya que no tiene una rama comercial.

“El 8 de mayo estaré en Toluca, en una cafetería. Es como una hora y cuarto de canciones, puro acústico, mi guitarra y yo. Es un proceso que saco dentro de mi humildad. No tengo apoyo de ninguna disquera”. Frank Díaz

Aunque se presenta ante públicos pequeños, confesó:

“Me pone muy nervioso, porque soy muy exigente conmigo mismo. Pretendo llegar a poca gente que le gusta la música, que quiera escuchar historias. Soy un músico precario que he tenido olvidada la guitarra durante casi 30 años”, destacó Frank Díaz.

El integrante indicó que es muy tímido para estar en el escenario. / Fotos: Monjaraz, Archivo TVNotas, Mezcalent e IG @frankparchis

Díaz expresó que enfrenta una dificultad al estar en un escenario:

“Soy muy tímido y la paso muy mal. No estoy acostumbrado a tocar en directo. Defender mi música me cuesta mucho, porque suelo llorar y me cuesta mantener una hora de concierto sin hacerlo. Hablar de mi música es complicado y soy mal guitarrista”. Frank Díaz.

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Frank Díaz de Parchís tiene problemas de dinero

Frank Díaz exintregrante del grupo Parchis nos contó que se las ve complicadas en lo económico:

“Hay momentos mejores y peores. Ahorita estoy en uno difícil, porque trabajo poco por temporadas y gano lo suficiente para sobrevivir”. Frank Díaz.

Un integrante de Parchís habló sobre los problemas económicos que actualmente enfrenta. / Fotos: Monjaraz, Archivo TVNotas, Mezcalent e IG @frankparchis

Por el éxito que tuvo Parchís, en diversas ocasiones se ha intentado un reencuentro de sus integrantes; sin embargo, Frank nos confirmó que ha tenido fuertes diferencias con Tino Fernández:

“Los ideales de cada uno, la manera de ser, llega un momento que tienes que prescindir de quien no te aporta y no te devuelve algo positivo… Hay gente que no merece la pena tenerla en tu vida. El pleito con Tino es un problema, supongo, de traiciones. Hay gente muy egoísta”, indicó que el exintegrante de Parchís.

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¿Cuáles fueron las diferencias de Frank Díaz con otro exintegrante de Parchís?

Frank Díaz, una de las fichas de Parchís, comentó que en dos ocasiones Tino supuestamente les habría jugado chueco:

“Ya nos traicionó en su época con Parchís, en 83. En el GiraTour (2019) hubo una pequeña traición. Es una persona que vive para él, para su ego”. Frank Díaz.

Aunque no quiere para nada a Tino, volvería a compartir escenario con él.

“Si hay una oferta suculenta, una buena propuesta económica, como en el grupo Oasis, donde Liam y Noel Gallagher aparecen cada uno por su lado (por los problemas que tienen)” Frank Díaz.

Un integrante de Parchís habló sobre los problemas económicos que actualmente enfrenta. / Fotos: Monjaraz, Archivo TVNotas, Mezcalent e IG @frankparchis

Le parece buena idea que el grupo vuelva a tener un reencuentro:

“Lo hubo en 2019 y estamos abiertos a cualquier propuesta. Tengo un proyecto en mente, que se llamaría ‘Parchís y sus amigos’, en sinfónico con artistas invitados que crecieron con nosotros, como Timbiriche o Shakira. Escuché que en 1982 estuvimos en un festival infantil en Colombia y le dimos un premio, y gracias a eso ella empezó a ser artista”, dijo Frank Díaz.

Por último, nos presentó a su novia mexicana, Lina:

“La conocí por medio de una amiga. Buscaba un sitio, me dieron cobijo y llegó a otra cosa. Llevamos un año, aunque ahorita ya no me casaría”. Frank Díaz.

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