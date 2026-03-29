Ana Torroja revela que pensó retirarse de la música ¿el fin de una era?

La cantante Ana Torroja reaparece en la escena musical con un nuevo capítulo en su carrera tras atravesar uno de los momentos más complejos a nivel creativo. Luego de cinco años sin lanzar material inédito, la intérprete presentó Se ha acabado el show, un álbum que surge en medio de dudas personales y cuestionamientos sobre su permanencia en la industria.

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Ana Torroja / Instagram

¿Por qué Ana Torroja pensó en retirarse de la música?

La propia cantante Ana Torroja explicó para El Heraldo con Maca Carriedo, que el tiempo transcurrido desde su anterior producción, Mil razones, no solo respondió a compromisos profesionales, sino también a un proceso interno complejo. Tras una extensa gira, enfrentó un bloqueo creativo que la hizo replantearse su futuro.

“Pensé que se había acabado el show para mí, que se había acabado el momento” Ana Torroja

Al describir el punto en el que comenzó a cuestionar su continuidad en la música.

De acuerdo con lo relatado, este momento de incertidumbre fue determinante para el concepto de su nuevo disco. La artista señaló que esa sensación de cierre fue, paradójicamente, el impulso para crear nuevamente. A partir de ahí, decidió explorar temáticas personales que no había abordado anteriormente en sus canciones.

El resultado fue un proyecto más íntimo, en el que la vulnerabilidad se convirtió en eje central. La intérprete explicó que el proceso creativo implicó enfrentarse a emociones y experiencias propias que, hasta ahora, no habían sido parte de su narrativa artística.

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Ana Torroja / Instagram

¿Qué significa ‘Se ha acabado el show’ en la carrera de Ana Torroja?

El nuevo álbum de Ana Torroja representa un punto de inflexión en la trayectoria de la cantante. Por primera vez desde sus inicios, participó activamente en la composición de todos los temas, cumpliendo así un objetivo que mantenía desde la década de los ochenta.

“Las historias que cuento son tan personales que dije: ‘Bueno, es que o las cuento yo o no se las puedo explicar a nadie’”, Ana Torroja

El proceso de creación del disco se extendió durante aproximadamente dos años: uno dedicado a la escritura y otro a la producción. En este tiempo, la artista trabajó con distintos equipos y sumó colaboraciones con músicos de nuevas generaciones como Ximena Sariñana y Esteman.

El material incluye diez canciones y, según compartió la propia intérprete, ha generado diversas reacciones entre el público.

“Lo más bonito de todo es que la gente, o sea, cuando me dicen: ‘Me encanta esta o me encanta la otra’, no coincide ninguno” Ana Torroja

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Ana Torroja / Instagram

¿Cuándo y dónde será la gira de Ana Torroja en México?

Como parte del lanzamiento de su nuevo material, la cantante confirmó una gira internacional que contempla diversas ciudades en América Latina y Europa. El recorrido iniciará el 4 de abril en Ciudad del Carmen y posteriormente llegará a países como Colombia, Ecuador, Chile y España.

México ocupa un lugar destacado dentro de esta serie de presentaciones. La artista tiene previsto regresar el 17 de septiembre con un concierto en el Teatro Metropólitan y posteriormente el 4 de diciembre en el Teatro Diana.

En este contexto, Torroja reiteró el vínculo que mantiene con el país. “Me siento mexicana de adopción; de hecho, es mi otra casa”, expresó durante la entrevista, al referirse al tiempo que pasa en territorio nacional y a la conexión que ha desarrollado con su público.

Además de su regreso musical, la cantante también abordó su percepción sobre el entorno actual a nivel global. Describió el panorama como “revuelto” y “caótico”, y señaló que le preocupa la falta de tolerancia en el debate público.

“A mí lo que me entristece es que no tengamos esa tolerancia y ese respeto a las distintas opiniones de la gente”, puntualizó, al tiempo que mencionó que esta situación ha influido en que figuras públicas eviten expresar sus posturas.

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