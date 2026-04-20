La casa de los famosos 2026: ¿Quién fue el noveno habitante eliminado del programa, HOY, lunes 20 de abril?

Han pasado más de dos meses del inicio de La casa de los famosos 2026, y tras haber sido eliminados ocho participantes al momento y un expulsado, el reality está al rojo vivo. Tras una semana de polémicas, ¿quién se despide de manera definitiva?

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¿Quiénes son los habitantes nominados en la novena semana de La casa de los famosos 2026?

Al inicio de la novena semana de La casa de los famosos 2026, se definió al actor Horacio Pancheri como el líder, por lo que su participación en el reality, por el momento, no está en riesgo.

Pancheri decidió enviar directamente a la placa de nominados a Stefano Piccioni, colocando al modelo en una posición complicada, ya que ha estado continuamente nominado.

Al terminar la ceremonia de nominación, la lista completa de nominados de esta novena semana es:



Stefano,

Laura G,

Caeli,

Yoridán Martínez,

Josh Martínez,

Celinee Santos y

Kenny Rodríguez.

¿Quién se despide?

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Nominados LCDLF 2026 novena semana / Telemundo

¿Por qué acusan de fraude a La casa de los famosos 2026?

Tras la reciente salida de Laura Zapata de La casa de los famosos 2026, el reality ha vivido una época complicada en redes sociales, ya que para muchos, la actriz tenía una gran cantidad de apoyo detrás de ella.

Zapata, a su salida, atacó de manera fuerte a la producción del programa, pues para ella, habitantes como ‘el Divo’, tendrían que estar fuera tras tacharlo de “acosador”.

Cientos de comentarios apoyaban esa idea, y coincidían en que la salida de la actriz era algo ilógico, aquí algunas de las opiniones:



“Gracias a Laura Zapata por exponer el fraude de Telemundo”,

por exponer el de Telemundo”, "¿Creen que Laura Zapata salió por votos?” y,

“Esto ya es el colmo, Laura Zapata lo dijo en vivo, todo esta a favor de tierra, es puro fraude”.

‘El Divo’ también estaba nominado, pero Sol (quien llegó como intercambio internacional), lo salvó.

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¿Quién es el noveno eliminado de La casa de los famosos 2026?

La novena gala de eliminación de La casa de los famosos 2026 iniciará a las 18:00 hrs. tiempo del centro de México, y es transmitida por Telemundo, solo para el público que radica en Estados Unidos.

El premio para el ganador es de 200 mil dólares, pero un habitante se despedirá del sueño.

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