Actriz y conductora mexicana revela que deportaron a su hermano de Estados Unidos: “Ha entrado en depresión”

La vida de los latinos en los Estados Unidos ha vivido una serie de cambios en fechas recientes. Las deportaciones hechas por autoridades estadounidenses han afectado directamente a una actriz y conductora mexicana que ganó el reality Nuestra belleza latina. ¿De quién se trata?

Querida actriz mexicana sufre deportación de su hermano / Canva

¿Quién es la actriz y conductora mexicana que sufrió la deportación de su hermano?

La protagonista de esta historia es la conductora y actriz mexicana, Alejandra Espinoza, quien protagonizara una “pelea” con Thalía, pues vivió uno de los momentos más difíciles junto a su familia luego de que su hermano fuera deportado de Estados Unidos.

Según lo revelado por la intérprete, todo ocurrió a finales del año pasado, en medio de un contexto marcado por el temor que viven miles de migrantes en el país fronterizo.

Durante una entrevista con la periodista Mandy Fridmann, Espinoza aseguró que el miedo ha invadido a su familia, motivo por el que llevan a cabo diversas medidas de seguridad.

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Alejandra Espinoza revela que su hermano fue deportado de EUA / Instagram

¿Cómo fue deportado el hermano de la actriz mexicana Alejandra Espinoza?

En su plática con Mandy Fridmann, la actriz Alejandra Espinoza, quien se sometió a tratamientos de fertilidad, contó que todo lo que ocurre en Los Ángeles respecto al miedo de las deportaciones y detenciones, lo vivió en carne propia.

Yo tengo un hermano que deportaron. (...) A mí nadie me está contando lo que se siente, lo estoy viviendo y lo estoy sintiendo como familia. Alejandra Espinoza

La conductora explicó que la situación ha sido especialmente difícil para sus padres. Insistió en la idea de que, experimentar esta sensación de “miedo”, es algo con lo que ha tenido que convivir:

Estar viviéndolo y sufriéndolo en este momento, a mí nadie me lo puede contar, a mí no me pueden decir lo que se siente, porque yo lo sé. Sé lo que se siente que un familiar tuyo o alguien cercano a ti se vaya de tu casa, no lo veas por muchos años, y ahora del otro lado, ahora lo deportan, por 10 años o 12 años no lo vimos. Alejandra Espinoza

Espinoza “celebró” que su hermano tuviera un lugar dónde llegar, ya que hay mucha gente que es deportada y no tiene apoyo al regresar a su país:

“ Creo yo que si mi hermano después de casi 30 años de vivir aquí en los Estados Unidos le tocó salir, porque lo sacaron, es porque a lo mejor, quiero pensar, que de algo Dios lo cuidó aquí ”, dijo la actriz.

Espinoza explicó que conoce casos de personas que han permanecido meses enteros sin salir de sus hogares, por miedo a encontrarse con agentes de inmigración.

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¿Quién es Alejandra Espinoza y en qué programas ha trabajado?

Alejandra Espinoza es una conductora, actriz, modelo y empresaria mexicana, quien se hizo famosa al coronarse como ganadora de la primera temporada del reality show Nuestra belleza latina en 2007.

Tras su triunfo, inició una exitosa carrera como conductora en diversos espacios de entretenimiento. Formó parte de programas como:



Sábado gigante,

El gordo y la flaca, entre otros.

Además de su trabajo como conductora, Alejandra incursionó en la actuación. Participó en producciones como:



El dragón: El regreso de un guerrero ,

, Rubí y

y Corazón guerrero.

Además, Alejandra Espinoza también fue parte del programa ¿Quién es la máscara?, en el que, según su testimonio, batalló mucho por su timidez.

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