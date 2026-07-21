Muere Kaylee Hottle, actriz de ‘Godzilla vs. Kong’, a los 19 años; sufrió un terrible accidente automovilístico

El mundo del entretenimiento ha resentido tristes noticias en las últimas semanas, como la muerte del hijo mayor de Aylín Mujica, la del cantante Oliver Tree, entre otros.

Lamentablemente, un nuevo nombre se suma a la lista de personalidades fallecidos en los últimos meses. Esta vez, se trata de Kaylee Hottle, la joven actriz que se dio a conocer por su papel en la saga de ‘Godzilla vs. Kong’, cuya vida concluyó a los 19 años de manera trágica. ¿Qué le pasó? Te contamos.

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Kaylee Hottle en ‘Godzilla vs. Kong’ / Redes sociales

¿Qué le pasó a Kaylee Hottle y cómo ocurrió el accidente en el que murió?

De acuerdo con los reportes policiales e información del medio TMZ, Kaylee Hottle murió la madrugada del martes 21 de julio a causa de un accidente automovilístico en Maryland, Estados Unidos.

Las autoridades relataron que el automóvil modelo 1995 en el que la actriz viajaba como pasajero, se salió del camino y terminó estrellado en una zanja, debido a un posible exceso de velocidad.

Se sabe que el conductor, también de 19 años, recibió atención hospitalaria y su vida no está en riesgo; mientras que la actriz de ‘Godzilla vs. Kong’ murió por un paro cardiaco de camino al hospital; así lo informó su padre, Joshua Hottle a través de una transmisión en vivo en Facebook, quien estaba de viaje a Texas para reconocer el cuerpo de su hija.

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¿Quién era Kaylee Hottle, la actriz de ‘Godzilla vs. Kong’?

Kaylee Hottle nació el 1 de mayo de 2007 en Atlanta, Georgia e inició su carrera artística con apariciones en algunos comerciales para la televisión de Estados Unidos.

Saltó a la fama en Hollywood en 2021, con la película ‘Godzilla vs. Kong’, en la que interpretó a Jia, una niña nativa de la Isla Calavera con que utilizaba lengua de señas para comunicarse con Kong.

Esto último, generó dudas entre el público sobre si la actriz realmente vivía con discapacidad auditiva.

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Kaylee Hottle en ‘Godzilla vs Kong’ / Redes sociales

¿Kaylee Hottle tenía sordera en la vida real?

La respuesta es sí. Kaylee Hottle nació en una familia en la que la sordera ha estado presente durante cuatro generaciones, por lo que el lenguaje de señas fue su lengua materna desde pequeña.

La joven estudió en la Escuela para Sordos de Texas, donde fortaleció su dominio y expresividad en la lengua de señas. Gracias a ello, logró abrirse camino en la actuación y participar en producciones que impulsan la inclusión y la representación de la comunidad sorda.

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