Victoria Ruffo sufre críticas por usar silla de ruedas en los aeropuertos; ¿está mal de salud? “No puedo caminar”

A más de un año de que Victoria Ruffo aclaró su estado de salud tras ser captada en silla de ruedas en más de una ocasión, la actriz de La madrastra enfrenta nuevos cuestionamientos sobre si realmente necesita el dispositivo para su movilidad. ¿No le importan las críticas?

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Victoria Ruffo apareció en silla de ruedas en los aeropuertos desde 2023. / Instagram: @victoriaruffo / YT: Berenice Ortiz

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre su estado de salud tras ser vista en silla de ruedas?

Después de varias apariciones públicas de Victoria Ruffo en silla de ruedas que comenzaron desde 2023, la actriz aclaró su estado de salud en julio de 2025. De acuerdo con la protagonista, de Simplemente María padece de hernias cervicales y lumbares, lo que le impide caminar distancias largas.

“No puedo caminar muchas distancias; cuando me ven en el aeropuerto es porque a veces te mandan a la última puerta y yo no puedo correr ahorita, ni nada de eso”, aclaró en 2025; desde entonces, puntualizó que no se trataba de una enfermedad grave que la llevara al retiro de los escenarios.

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Victoria Ruffo aclaró su estado de salud en 2025. / IG: @victoriaruffo

¿Cómo respondió Victoria Ruffo a las críticas por usar silla de ruedas?

Pese a que la actriz aclaró la razón del uso de silla de ruedas, las críticas no se han hecho esperar, por lo que en nuevo encuentro con los micrófonos del programa De primera mano, Victoria Ruffo volvió a aclarar que no puede caminar distancias largas.

“Sí puedo caminar, evidentemente, puedo subir escaleras y bajar, pero en los aeropuertos luego te ponen unas salas y no llego y mira que siempre soy superpuntual. Tampoco me voy a ir a pasar tres horas a una sala porque no puedo caminar rápido, entonces es mejor llevar una silla de ruedas que, finalmente, ellos saben por dónde meterte, llevarte y todo”. Victoria Ruffo

Cabe señalar que las declaraciones de la actriz de Victoria surgen luego de que se especulara que está utilizando el aparato de una persona que lo necesita, aunque asegura que no es así.

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Victoria Ruffo responde tajante a las críticas. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Victoria Ruffo?

De acuerdo con la mamá de José Eduardo Derbez, le han tocado vuelos en los que hay más de 20 sillas de ruedas, especialmente para las personas que no pueden caminar o tienen fracturas. En su caso, Victoria Ruffo señaló que:

“Yo traigo hernias, entonces no puedo caminar muy rápido y no puedo caminar distancias muy largas, pero hay gente que se preocupa mucho por mí. A mí me da mucha risa, no me afecta”, concluyó con su característico sentido del humor.

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