¿Victoria Ruffo se divorcia? La actriz reacciona a los rumores de separación; dice: “Separados sí estamos”

Tras meses de rumores de supuesta separación de Victoria Ruffo y Omar Fayad, la actriz volvió a ser cuestionada sobre el tema tras viajar a Rusia como parte de un homenaje por su trayectoria en las telenovelas. ¿Confirmó su divorcio? Te contamos.

Te recomendamos: Victoria Ruffo promete nunca revelar la verdad sobre su boda con Eugenio Derbez, ‘el Innombrable’ ¿por miedo?

¿Omar Fayad y Victoria Ruffo están separados? / Foto: Redes sociales

¿Por qué comenzaron los rumores de separación de Victoria Ruffo y Omar Fayad?

Desde 2023, Victoria Ruffo, quien se especula “coqueteó” con un hombre, enfrenta rumores de separación de Omar Fayd debido a que sus agendas profesionales tomaron rumbos diferentes tras el nombramiento del político como Embajador de México en Noruega.

Desde entonces, las especulaciones no se hicieron esperar, por lo que la ‘Queen de los melodramas’ salió a desmentir que se tratara de una crisis matrimonial y aseguró que la mudanza de su esposo solo se debía a compromisos laborales. “Estaremos separados un ratito, pero siempre apoyándonos”, aseguró.

Además, cabe recordar que en 2023 la protagonista de “La madrastra” confesó para TVNotas que, aunque su relación ya no era la misma, tenían aspectos fundamentales que los hacían seguir juntos. “Un amor de pareja que va cambiando conforme pasan los años se transforma en algo hermoso. En el amor lo que debe importar es el respeto, la confianza y la admiración. Esas tres cosas las tenemos”.

Lee: ¿Victoria Ruffo despreció el regalo de José Eduardo Derbez? “No acepto cosas que no sean caras” VIDEO

Victoria Ruffo desmintió rumores de separación. / Redes sociales

¿Victoria Ruffo confirma su divorcio de Omar Fayad?

Tras haber reaparecido junto a Omar Fayad, Victoria Ruffo se sinceró con la prensa de Las Estrellas sobre su relación y confesó que, además derecibir un homenaje por su trayectoria en las telenovelas, tuvo la oportunidad de celebrar su aniversario de bodas junto a su esposo.

“Fuimos a festejar que cumplimos 25 años de casados. Entonces fuimos a festejar nuestro aniversario también, este, y como siempre, los aniversarios los pasamos en familia también”, dijo, resaltando la importancia que tienen en su vida sus seres queridos.

Posteriormente, reconoció que, aunque se encuentra separada de su esposo por cuestiones de trabajo, es una situación de la que estaba consciente desde que iniciaron su relación, ya que ambos sabían a lo que se dedicaban:

“Bueno, separados sí estamos. Eso sí, por trabajo, pero, este, mira, yo siempre les he dicho que la relación con mi marido es muy fuerte y muy especial porque hay mucho entendimiento y comprensión a nuestras carreras, pero desde un principio”. Victoria Ruffo

Lee: Victoria Ruffo lanza este contundente mensaje a Eugenio Derbez tras enterarse de su millonaria fortuna

Omar Fayad y Victoria Ruffo llevan 25 años de matrimonio. / Redes sociales

¿Cómo inició la historia de amor de Victoria Ruffo y Omar Fayad?

Victoria Ruffo y Omar Fayad se conocieron en 1996 en una comida entre amigos, tras ese primer acercamiento, se dieron la oportunidad de salir y comenzaron un noviazgo.

en una comida entre amigos, tras ese primer acercamiento, se dieron la oportunidad de salir y comenzaron un noviazgo. Después de casi un año de relación, la pareja decidió dar el siguiente paso en su relación y llegaron al altar en 2001. Desde entonces, la actriz y el político han sabido combinar su relación con su vida profesional.

Desde entonces, la actriz y el político han sabido combinar su relación con su vida profesional. Al contraer matrimonio, la familia se amplió con la llegada de los mellizos Victoria y Anuar. Cabe recordar que el primogénito de Victoria Ruffo es José Eduardo, fruto de su relación con el actor y comediante Eugenio Derbez.

No te pierdas: José Eduardo Derbez destapa su pelea más fuerte con su mamá Victoria Ruffo: “Todo por andar de calencho”, dice