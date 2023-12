Victoria Ruffo y Omar Fayad no se divorcian: “Somos una familia disfuncional”

Después de que corriera como reguero de pólvora que Victoria Ruffo y su esposo, Omar Fayad, estaban en trámite de divorcio, buscamos al político. Se sinceró y nos contó que, a pesar de ser una familia disfuncional, se encuentran mejor que nunca: “Tenemos 22 años de casados. Somos una familia muy disfuncional. Ya ves que estuvieron jode y jode sobre si estábamos divorciándonos. Como dice Victoria, yo no la voy a dejar. No estoy dispuesto a cambiar de diablo para vivir el mismo infierno”.

Le preguntamos por qué se consideran una familia disfuncional: “Somos disfuncionales porque toda la familia está cada uno en su onda. Victoria está actualmente en una obra de teatro en Estados Unidos. Ella se va los jueves de gira y regresa hasta el domingo a Pachuca, donde vivo actualmente. Formé mi grupo plural independiente. Ya no estoy en el PRI. No tengo nada que hacer ahí”.

Sobre cómo logran mantener el amor, a pesar de la distancia y los trabajos tan diferentes de ambos, comentó: “Por ser disfuncionales el matrimonio ha durado. Nos entendemos muy bien. Si yo le hiciera escenas de celos a mi mujer, no hubiésemos durado ni un día. Tengo una mujer guapa y famosa. Soy un hombre maduro. Como te digo, somos una familia disfuncional, pero unida. José Eduardo también tiene su propia agenda. Tengo mucho trabajo. Imagínate compaginar la vida de todos nosotros. Yo prefiero que Victoria haga lo que quiera. Cuando fui gobernador siempre la respetaron. Ella hacía una función honorífica”.

Omar Fayad y Victoria Ruffo llevan más de 20 años de matrimonio / Instagram

Nos confesó que para José Eduardo Derbez él es un amigo: “Para José Eduardo, más que un padre presente, soy su carnal. Su amigo. Alguien con el que puede compartir y convivir. No soy una figura paterna que pretenda suplir a su padre. Siempre he respetado eso. Eso hace que él y yo tengamos una buena relación. A mi vieja no le hacen gracia las bromas de José Eduardo”.

Omar y Victoria toman con humor los chismes: “Le estuve mandando memes que la gente sube a redes. De mí se han dicho infinidad de cosas. La verdad no hacemos caso y nos hemos reído mucho con lo del divorcio. Dejamos que la gente hable. Que digan lo que quieran. Nuestra realidad va más allá de esos chismes. A Victoria hasta la han matado. Me han llegado noticias de que se cayó su avión. Entendemos que es el precio de la fama. Esta semana fui tendencia en redes sociales. Primero por el divorcio. Segundo porque iba yo a tocar como DJ. Y tercero por la embajada de Noruega. Estamos ya curtidos y acostumbrados. Vivimos tranquilos. Cada uno con su chamba. Si ella quiere hacer películas, teatro o novelas, siempre la voy a apoyar”.

Sus hijos estudian en Estados Unidos / TVNotas

Omar Fayad aún no sabe quién lo acompañará a vivir en Europa

Acerca de su próximo nombramiento como embajador de México en Noruega nos dijo: “Ya me estaré presentando al Senado a comisiones. Todo ha sido muy imprevisto. Pero todo está en orden. Tengo que prepararme ante el Senado y después partir a Noruega. Tendré qué presentar mis cartas credenciales al rey”.

Aún no sabe quién lo acompañará a vivir en Europa: “Mis hijos estudian actualmente en Estados Unidos, pero en estados diferentes. Vicky, mi hija, estudia Diseño de moda. Y Anuar, Administración. Ahora, en vacaciones de diciembre, nos los llevaremos a Noruega. Esperaré a que termine la gira de teatro mi esposa y entonces, ya en familia, tomaremos las decisiones”, concluyó.