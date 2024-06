Victoria Ruffo dice que su amor con Omar Fayad se transformó, ¿siguen juntos?

A finales de 2023, Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo, fue designado Embajador de México en Noruega, lo que llevó al político a mudarse al país europeo. Esta noticia surgió en medio de rumores de separación, que la “Queen de las telenovelas” se encargó de desmentir, aclarando que no estaban en crisis y que no se iría a vivir a Noruega con él.

“Me da mucho gusto por él y por su carrera, pero yo tengo todo acá: Mis hijos, mi carrera, mi trabajo, mi familia. Estaremos separados un ratito, pero siempre apoyándonos”, expresó Ruffo en un encuentro con la prensa.

Victoria Ruffo posando sería para la cámara / Instagram:@ victoriaruffo

Omar Fayad, a la distancia, presente en el cumpleaños de Victoria Ruffo

Debido a que la actriz se encuentra en México y su esposo en Europa, el político no pudo estar presente en el cumpleaños número 62 de Victoria Ruffo, pero se hizo presente a través de algunos detalles.

Victoria Ruffo se sinceró sobre su actual relación con Omar Fayad, quien desde hace seis meses vive en Noruega, cumpliendo su cargo como embajador de México. La actriz tomó la decisión de quedarse en este país para trabajar en los proyectos que tiene en puerta y estar pendiente de sus hijos, además de que José Eduardo, su hijo mayor que tuvo con Eugenio Derbez, pronto se convertirá en papá.

“Mi marido, Omar Fayad, me felicitó temprano. Hay mucha diferencia de horario con Noruega. Aquí eran como las seis de la mañana. Me dejó un mensaje. A las once le llamé. Me mandó flores hermosas. Platicamos más de una hora”, contó a TVNotas hace unos días dejando claro que su relación continúa ahora a larga distancia.

La actriz pronto recibirá a su nieta por lo cual se desconoce cuando se reencontrará con su esposo.

Omar Fayad y Victoria Ruffo no se divorcian / Archivo TVNotas

Victoria Ruffo habla de su relación con Omar Fayad

“Un amor de pareja que va cambiando conforme pasan los años se transforma en algo hermoso. En el amor lo que debe importar es el respeto, la confianza y la admiración. Esas tres cosas las tenemos. Nos aceptamos como somos. Nos admiramos. Ya no es la pasión desbordante como al inicio, pero nos amamos más”, declaró. Victoria Ruffo

Victoria Ruffo confiesa su deseo de cumpleaños

Por último, Victoria Ruffo reveló cuál fue el deseo que pidió al apagar las velas de su pastel de cumpleaños, el pasado 31 de mayo.

Victoria Ruffo posando junto a Paola Dalay y José Eduardo Derbez muy sonriente. / Instagram: @paodalay_2203

“Pedí salud para seguir disfrutando de tantas bendiciones (…) No iba a trabajar en mi cumpleaños. Después lo pensé y me di cuenta de que es una bendición. Así que decidí dar función. Agradezco a Dios por reunirme con gente que me brinda amor, protección y ahora una próxima nieta”, concluyó.

