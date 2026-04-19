José Eduardo Derbez destapa su pelea más fuerte con su mamá Victoria Ruffo: “Todo por andar de calencho”, dice

José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo son una de las familias más unidas en el mundo del espectáculo, pero no todo ha sido color de rosa, pues el actor, en medio de los rumores de boda, reveló cuál es el problema más fuerte que tuvieron, ¿qué dijo el hijo de Eugenio Derbez? Te contamos los detalles.

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Qué pasó entre José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo: así fue su pelea más fuerte. / Instagram: @paodalay_2203

¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay se casaron?

Paola Dalay compartió una publicación para celebrar el cumpleaños número 34 de José Eduardo Derbez, donde la palabra “esposo” fue lo que llamó la atención de los seguidores de la pareja.

“Hoy cumple años mi persona favorita, el amor de mi vida, el mejor amigo, esposo ilegal y papá del mundo entero. Espero que este nuevo año esté lleno de amor, trabajo, risas, alegrías, pero sobretodo mucha salud, que siempre seas ese hombre divertido, con humor negro, sonriente, que ve los problemas con humor”. Paola Dalay.

La influencer puntualizó diciendo: “Te amo con todo mi corazón, feliz cumpleaños, amor de mi vida” y José Eduardo Derbez reaccionó: “Te amo mi amor gracias por todo y por ser la mejor y estar siempre”.

Sin embargo, hasta el momento no hay información de una boda ya realizada y tampoco que se celebre una ceremonia próximamente.

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Paola Dalay y José Eduardo Derbez encendieron los rumores de boda. / Redes sociales

¿Cuál fue la pelea más fuerte de José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo?

Durante una plática en su pódcast Mixologando con Fabián Lavalle, José Eduardo Derbez contó que uno de los pleitos más fuertes que tuvo con su mamá Victoria Ruffo fue cuando salió de fiesta y no contestó las llamadas, pero lo más sorprendente fue que lo encontraron sin ropa en un estacionamiento y con los vidrios del coche empañados.

Pese a esto, relató que los conflictos son muy explosivos, pero no duran mucho tiempo, pues a las pocas horas ya están juntos de nuevo: “Los dos somos muy así, o sea, a mi mamá y a mí es muy raro que nos dure de que dos días”, dijo el actor y conductor.

“Todo por andar de calencho. Un pleito fuerte fue una vez me desaparecí y estaba desnudo en un coche, completamente desnudo en un estacionamiento y la persona que me encontró fue mi mamá. Me había ido de fiesta y no le contesté el teléfono en ese entonces a mi ex y mi mamá, entonces, pues las dos estaban preocupadísimas, se marcaron, y resulta que estaba yo en el estacionamiento así como Dios me trajo al mundo”. José Eduardo Derbez.

El hijo de Eugenio Derbez recordó que en aquel entonces hubo doble pleito por esa situación, primero con su mamá y segundo con su ex, aunque no dio detalles de quién era su pareja en ese momento y la cruda moral le duró meses de incomodidad.

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¡Lo soltó todo! José Eduardo Derbez recuerda pelea con Victoria Ruffo. / Redes sociales

¿Quién es José Eduardo Derbez?

José Eduardo Derbez es un actor nacido el 14 de abril de 1992 en la Ciudad de México. Es hijo de la actriz Victoria Ruffo y del actor y comediante Eugenio Derbez, lo que lo vincula desde su origen con el medio artístico. También forma parte de una familia dedicada al entretenimiento, con hermanos como Vadhir, Aislinn y su hermana menor, hija de Alessandra Rosaldo.

Sus primeras apariciones en televisión ocurrieron desde temprana edad, participando en programas como *Derbez en cuando*. Años más tarde, inició formalmente su carrera como actor en producciones juveniles como Miss XV, donde interpretó a “Pato” Fuentes, y posteriormente en Qué pobres tan ricos, proyecto que le dio mayor proyección dentro de la televisión.

Además de la actuación, ha desarrollado una faceta como conductor en distintos programas. Ha formado parte del matutino Hoy y del programa Miembros al aire.

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