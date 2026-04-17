Consuelo Duval reacciona a la millonaria fortuna de Eugenio Derbez y le envía fuerte mensaje: “¡... Animal!”

Luego de que se revelara la cifra millonaria que presuntamente ha acumulado Eugenio Derbez por su trayectoria como actor y director, su excompañera de trabajo Consuelo Duval habló al respecto, ¿le pidió prestado? Esto fue lo que dijo.

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Ambos actores participaron en la serie de televisión mexicana ‘La familia P. Luche’. / IG: @consueloduval/Consuelo Duval.

¿Qué dijo Consuelo Duval sobre la millonaria fortuna de Eugenio Derbez?

En una breve entrevista por parte de Ventaneando, Consuelo Duval fue cuestionada sobre la millonaria fortuna de Eugenio Derbez, después de que un portal de finanzas lo notificara.

La conductora de ‘Netas divinas’ reaccionó y le mandó un mensaje al actor:

“Bueno, que sepa de una vez que un porcentaje de esa lana le toca a su esposa de peluche. ¡Qué no se haga el animal! ¡Gargajo de coladera! De esa lana algo le tocará a tu mujer”. Consuelo Duval.

Duval tomó con humor la situación sobre el patrimonio que ha acumulado el esposo de Alessandra Rosaldo, con quien mantiene buena relación de amistad.

Cabe recordar que ambos actores compartieron rodaje en la serie de televisión de comedia ‘La familia P. Luche’, donde fueron protagonistas.

De igual manera, compartió su postura sobre la revelación de la fortuna que actualmente tiene Eugenio Derbez.

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Ambos actores mantienen buena relación de amistad actualmente. / Foto: Redes sociales

¿Consuelo Duval cree que es peligroso revelar la millonaria fortuna de Eugenio Derbez?

Consuelo Duval calificó como peligroso revelar la información de la millonaria fortuna de Eugenio Derbez. Detalló que la gente se cree en ocasiones noticias falsas, por lo que puede confundirse.

Añadió que, sin importar la cantidad monetaria que actualmente tenga el actor, sea poco o mucho, se la ha ganado trabajando con los diferentes proyectos que ha hecho en Estados Unidos y México.

“Sí es peligroso porque la gente cree noticias falsas (...). Si es un peso o 20 mil millones de euros, se los ha ganado”. Consuelo Duval.

Al momento, Eugenio Derbez no ha contestado el mensaje de Consuelo Duval. ¿Será que lo toma con humor?

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Consuelo Duval calificó como ‘peligroso’ el mostrar la millonaria cifra de Eugenio Der. / IG: @consueloduval/Consuelo Duval.

¿De cuánto es la millonaria fortuna de Eugenio Derbez?

De acuerdo con datos de Celebrity Net Worth, un portal de finanzas, la millonaria fortuna que presuntamente ha acumulado Eugenio Derbez por su trayectoria como actor y director es de 30 millones de dólares, equivalente a 519 millones 333 mil pesos mexicanos.

El portal señaló que esta cifra corresponde a patrimonio neto tras haber participado en decenas de proyectos para la televisión y cine tanto en México como en el extranjero.

Estos son algunas de las series y películas donde ha actuado, participado y dirigido Eugenio Derbez:

