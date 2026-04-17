Balean al conductor de ex de Eugenio Derbez a metros de una de sus tiendas: esto se sabe del ataque

Una tarde que parecía rutinaria terminó en un episodio de alarma para el entorno de Sarah Bustani. El conductor de la diseñadora fue atacado de manera directa mientras permanecía dentro de una camioneta estacionada, muy cerca de una de las boutiques de la empresaria.

El hecho ocurrió a plena luz del día, generó un fuerte despliegue de emergencia y encendió las alertas en la industria del espectáculo y la moda, donde el nombre de la creadora mexicana rápidamente comenzó a circular.

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¿Qué le pasó al conductor de Sarah Bustani y cómo fue el ataque armado?

El ataque se registró el jueves 16 de abril. De acuerdo con la información disponible, el conductor de Sarah Bustani, identificado como Daniel N, de 52 años, se encontraba a bordo de una camioneta gris cuando fue sorprendido por uno de los agresores.

Las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia muestran cómo un hombre se acercó al vehículo, abrió la puerta del lado del conductor y, sin mediar palabra, disparó de forma directa. El ataque fue rápido y preciso, dejando al conductor gravemente herido dentro de la unidad.

El hecho ocurrió a escasos metros de una de las tiendas físicas de la marca Sarah Bustani, ubicada en Cafetal 400, situación que generó inquietud entre empleados y personas que transitaban por la zona. En los primeros minutos tras la agresión, se observó la presencia de personal vinculado a la firma de la diseñadora en los alrededores, lo que reforzó la identificación del lesionado como parte de su equipo de trabajo.

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¿Detuvieron a los responsables del ataque al chofer de Sarah Bustani o siguen prófugos?

Tras consumir el ataque, los responsables huyeron del lugar de los hechos. Según los reportes, se trató de dos sujetos jóvenes, de complexión delgada, quienes utilizaron motocicletas para escapar inicialmente de la escena.

Posteriormente, abandonaron esos vehículos a unas cuadras del sitio del ataque y tomaron el metro, lo que complicó el seguimiento inmediato de su ruta de escape. Autoridades implementaron un operativo de búsqueda en la zona para intentar ubicar a los agresores, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones.

Las autoridades señalaron que en ningún momento se registraron detonaciones dentro de las instalaciones del sistema de transporte, y que la intervención se realizó únicamente como parte de los protocolos de revisión y rastreo.

¿Cuál es el estado de salud del chofer de Sarah Bustani tras recibir varios disparos?

Daniel N recibió al menos cinco impactos de bala, por lo que fue atendido de inmediato por paramédicos que llegaron minutos después del ataque. Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, fue trasladado a un hospital del IMSS, donde permanece bajo observación médica.

La camioneta en la que se encontraba fue asegurada por las autoridades como parte de las investigaciones correspondientes. La zona fue acordonada para permitir los peritajes de la Fiscalía, que continúa recabando información para esclarecer los hechos y definir el móvil de la agresión.

Hasta ahora, no se ha confirmado si el conductor se encontraba esperando a la empresaria al momento del ataque, ni si el atentado estaba dirigido específicamente hacia él o tenía otro objetivo.

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¿Quién es Sarah Bustani, la diseñadora mexicana y empresaria detrás de la marca?

Sarah Bustani es una diseñadora mexicana con más de 30 años de trayectoria dentro de la industria nacional de la moda. Desde muy joven mostró una fuerte inclinación por el diseño, iniciando de manera artesanal al confeccionar ropa para juguetes con recortes de telas, una anécdota que ella misma ha compartido como el origen de su vocación creativa.

Antes de dedicarse de lleno al diseño, estudió Administración de Empresas Turísticas y trabajó junto a su familia. Con el tiempo decidió apostar por su propia marca, fundada con una visión muy clara: acercar la moda de autor a un público más amplio, ofreciendo prendas de calidad sin perder identidad, aun cuando competir con el fast fashion represente un reto constante.

Durante la pandemia, la diseñadora logró mantener activa su empresa gracias a colaboraciones con el sector salud, diseñando y produciendo overoles, batas quirúrgicas y cubrebocas para hospitales privados. Actualmente, la marca tiene presencia en tiendas departamentales, cuenta con boutique en línea y ha participado en plataformas de alto perfil como Fashion Week.

Más allá de su faceta empresarial, Sarah Bustani también ha estado en el foco mediático por su relación sentimental con el actor y productor Eugenio Derbez, la cual fue conocida públicamente a mediados de la década de los 90. Años después, su nombre volvió a generar conversación debido a rumores de una presunta infidelidad relacionada con la actriz Dalilah Polanco, versión que nunca fue confirmada oficialmente y que quedó en el terreno de las especulaciones del espectáculo.

Tras el reciente ataque contra su conductor, la empresaria no ha emitido ninguna declaración pública ni postura oficial en sus redes sociales o canales de comunicación, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.