Consuelo Duval vs. Laura Bozzo: La conductora de Netas divinas enfrentó a la peruana: “Prácticamente a los golpes”

La actriz Consuelo Duval protagonizó, en su momento, uno de los enfrentamientos más polémicos del mundo del espectáculo en México, ¡con Laura Bozzo! La historia recientemente revivió en el mundo digital, aunque los hechos se remontan a años atrás. En diversas entrevistas, la conductora de ‘Netas divinas’ se pronunció respecto al conflicto. ¡Te decimos qué dijo de su ¿mala experiencia?

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Consuelo Duval / Redes sociales

¿Qué pasó entre Consuelo Duval y Laura Bozzo?

Durante una entrevista para el programa En compañía de, con Gustavo Adolfo Infante, Consuelo Duval explicó que en ese momento ya se sentía parte del canal en el que trabajaba, pero le incomodaban ciertas conductas que observaba. En sus propias palabras:

“Yo la vi hacer llorar a una maquillista” Consuelo Duval

Refiriéndose a Laura Bozzo. La actriz también relató el conflicto interno que le generaba intervenir en situaciones que consideraba injustas:

“Ahí es donde aprendí, qué difícil es no meterte en lo que sí te importa… yo defendía y sabía que eso iba a ser tomado a mal”. Consuelo Duval

Duval reconoció que durante un tiempo optó por guardar silencio, pero llegó a un punto en el que decidió expresar su postura: “ya no me quiero callar la boca… no estoy de acuerdo”. Asimismo, dejó claro que no estaba dispuesta a adaptarse a dinámicas con las que no coincidía, incluso si eso implicaba consecuencias profesionales.

En esa misma conversación, explicó que los desacuerdos no estaban relacionados con otros compañeros, como Adrián Uribe, sino con situaciones laborales y percepciones de trato desigual.

“No fue la bronca por Adrián Uribe… la bronca fue otra cosa” Consuelo Duval

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¿Qué dijo Consuelo Duval sobre Laura Bozzo en “Netas divinas”?

Años más tarde, en 2023, Duval volvió a referirse a Laura Bozzo al recordar una experiencia de convivencia en un reality show. Sin mencionar directamente el nombre del programa, dejó claro que se trataba de un formato de encierro donde coincidieron ambas.

Según relató, en un momento determinado se generó un ambiente de tensión que pudo haber escalado a una confrontación física.

“Me estaban provocando para prácticamente a los golpes… yo dije: ‘no lo voy a hacer, no te voy a tocar’” Consuelo Duval

La actriz señaló que, pese a la presión del entorno, decidió no involucrarse en ese tipo de dinámicas: “yo intento no engancharme… nunca pego”. También explicó que la convivencia constante en ese tipo de formatos puede intensificar los conflictos entre participantes.

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¿Por qué Consuelo Duval decidió no confrontar a Laura Bozzo?

En la misma entrevista en Netas divinas, Consuelo Duval detalló las razones por las que decidió no caer en provocaciones, incluso en momentos de alta tensión. Explicó que su decisión estuvo influida por factores personales y familiares, especialmente por su hija.

“Si algo yo tenía claro es que no iba a caer en ese juego… no me lo permití jamás” Consuelo Duval

También subrayó que su comportamiento respondía a una decisión consciente sobre la imagen que quería proyectar: “no voy a demostrar algo que no soy”.

Duval reconoció que el entorno dentro del reality era complejo y que su presencia generaba reacciones entre otros participantes: “ya era un enfrentamiento diario”. Sin embargo, indicó que optó por enfocarse en su propio proceso: “jugar mi juego individual”.

Finalmente, explicó que esta experiencia también le permitió reflexionar sobre su forma de enfrentar conflictos:

“Aprendí a procesar las cosas… a no responder con violencia”. Consuelo Duval

Las declaraciones de Consuelo Duval, tanto en 2016 como en 2023, han sido retomadas en distintos espacios, reavivando el interés por los episodios que vivió junto a Laura Bozzo.

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