Eugenio Derbez sorprende a José Eduardo Derbez con lujoso regalo por su cumpleaños y el VIDEO se vuelve viral

Ni la distancia ni el trabajo fueron excusa. Eugenio Derbez volvió a robar suspiros al sorprender a José Eduardo Derbez con un bonito gesto en pleno rodaje, dejando claro que el amor de papá también se canta con trompetas y guitarrones.

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Eugenio Derbez asegura que su hijo, José Eduardo será mejor papá que él / Instagram

¿Cómo sorprendió Eugenio Derbez a su hijo José Eduardo Derbez con regalo en su cumpleaños 34 en Guadalajara?

José Eduardo Derbez jamás imaginó que su cumpleaños 34 se convertiría en uno de los más emotivos y comentados en redes sociales. A pesar de encontrarse en Guadalajara, Jalisco, concentrado en la grabación de una nueva película, el actor fue sorprendido de una manera muy mexicana y cargada de sentimiento: con mariachis enviados por su famoso padre, Eugenio Derbez.

El momento quedó registrado en video y fue el propio Eugenio quien lo compartió en sus redes sociales, desatando de inmediato miles de reacciones. En las imágenes se observa cómo el mariachi llega hasta el lugar donde José Eduardo se encontraba comiendo con el equipo de producción, provocándole una reacción de sorpresa absoluta que rápidamente se transforma en sonrisa y emoción.

A esto se sumó otro detalle que derritió a los fans: Eugenio también apareció en una videollamada para felicitar personalmente a José Eduardo, reforzando el mensaje de cercanía y orgullo paternal que ya se sentía en el ambiente festivo.

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¿Qué mensaje le dedicó Eugenio Derbez a José Eduardo Derbez en el video viral de mariachis por su cumpleaños?

Fiel a su estilo directo y emotivo, Eugenio Derbez acompañó el video de la sorpresa con un mensaje que tocó fibras sensibles. El actor y comediante escribió un texto lleno de cariño, humor y orgullo, dedicado a su hijo José Eduardo.

“¡Le mandé mariachis al festejado! No todo lo que hago me sale bien… Pero tú sí me saliste espectacularmente bien!! Muy orgulloso de ser tu papá!! Feliz cumpleaños, hijo! @jose_eduardo92 Te amo!”, se lee en la publicación que desató una avalancha de comentarios elogiosos.

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¿Cuál fue la reacción de José Eduardo Derbez a la sorpresa de mariachis que le envió Eugenio Derbez?

La respuesta de José Eduardo Derbez no se hizo esperar y fue tan emotiva como el gesto que recibió. A través de los comentarios del mismo video, el actor agradeció públicamente a su padre por la inesperada sorpresa que le alegró el día en medio de las grabaciones.

“Gracias papá te amo ! Que gran sorpresa”, escribió José Eduardo.

Hasta el momento, José Eduardo Derbez no ha revelado si planea un festejo más grande por su cumpleaños, por lo que no se descarta que vuelva a celebrar en los próximos días, una vez que concluya con las grabaciones del proyecto en el que participa.