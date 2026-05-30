¿Hijo de Graco Sendel captado en traje de Adán? Su papá Sergio Sendel reacciona: VIDEO

Esta semana la relación entre Sergio Sendel y su hijo, Graco, ha estado en la conversación, luego de que el hijo del actor revelara que su padre no quería que él se dedicara a la actuación. Ante esto, Sergio reaccionó al presunto desnudo que su primogénito llevó a cabo. ¿Qué dijo?

¿Graco Sendel hizo un desnudo? / Foto: Redes sociales

¿Graco Sendel reveló que su padre, Sergio Sendel no quería que se dedicara a la actuación?

Para TVNotas, Graco Sendel, hijo del actor Sergio Sendel, reveló que, aunque él quería dedicarse a la actuación, su padre no.

Según su testimonio, él se metió a escondidas a tomar clases de actuación en el Centro de Eduación Artística (CEA) de Televisa, para poder cumplir su sueño. La madre de Graco lo llevó a audicionar, pero su padre se enteró y “boicoteó” todo: “ Entonces habló al CEA para que me sacaran ”, dijo Graco.

Con el tiempo, Sergio modificó su postura y actualmente respalda plenamente las decisiones profesionales de sus hijos. No solo impulsa la carrera de su hijo, sino también la de su hija melliza, Valeria, quien igualmente ha decidido incursionar en el mundo artístico:

Hablé con mi papá. No quería que fuera actor. Obviamente, hoy por hoy ya quiere. Por amor quería cuidar a sus hijos. Es una carrera muy difícil. Graco Sendel

Es así que Graco ha tenido un claro ascenso durante los últimos años en proyectos actorales, pero, uno de ellos, podría haber sido considerado como “atrevido” para su padre.

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Sergio Sendel protegía a su hijo, Graco, de ser actor / Liliana Carpio, redes sociales y archivo TVNotas

¿Cómo reaccionó Sergio Sendel a las fotos de su hijo Graco?

La polémica parece no abandonar a Sergio Sendel y su hijo Graco, ya que después de que se revelara el antiguo “rechazo” del actor en que su primogénito se dedicara al medio artístico, ahora vuelven a ser señalados por otra razón.

En un reciente encuentro con la prensa, Sergio Sendel fue cuestionado sobre el apoyo a la carrera de su hijo Graco en la actuación. Además, fue informado de un trabajo en el que su hijo habría hecho un presunto (d...3.Sn..). A esto, respondió de la siguiente manera:

Pues hace ejercicio, tiene buena nalga, mi hijo está bien. Y si el papel requiere escenas un poco así, bueno pues ni modo que las haga. Además él decide. Sergio Sendel

Por otra parte, aceptó la información de TVNotas, asegurando que él nunca quiso que sus dos hijos se dedicaran a la actuación:

Yo no quise nunca que se dedicaran a esto, este rollo es complicado, por sus altibajos y demás situaciones. Pero ellos terminaron su carrera y no pude hacer nada, pero finalmente estoy muy contento de que hayan elegido esta carrera. Sergio Sendel

En comentarios, internautas celebraron que el actor haya aceptado la incursión de sus hijos en la misma carrera que lo llevó a convertirse en uno de los intérpretes más cotizados.

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¡Sergio Sendel REACCIONA al supuesto DESNUDO de su hijo en la televisión! Además, revela que NO quería que se dedicara a la actuación#SaleElSol🌞: https://t.co/nfthkPHbGD#SaleElSolTV pic.twitter.com/b4S1jGZXDQ — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) May 29, 2026

¿En qué novelas sale Graco Sendel?

Graco Sendel, según su propio testimonio, quiso dedicarse a la actuación desde muy joven. Tras su participación en Doménica Montero, el joven actor consiguió un nuevo papel en la telenovela El renacer de Luna.

Paralelamente, también forma parte de la serie Entre padre e hijo, de Netflix, donde comparte créditos con Eric Elías y encarna al personaje de “Iker”.

Además, ha tenido experiencia en realities que ponen a prueba sus aptitudes físicas como: Reto 4 elementos: La liga extrema.

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