¿Victoria Ruffo añadió a su testamento a Eugenio Derbez? Actriz sorprende con declaración tras rumor de muerte

La actriz mexicana Victoria Ruffo, tras rumores falsos de su presunta muerte, volvió a generar controversia en redes sociales al hablar abiertamente sobre su testamento y la posibilidad de incluir a Eugenio Derbez, su expareja. ¿Qué dijo exactamente? Te platicamos.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo / Redes sociales

¿Cómo surgió el rumor falso de la presunta muerte de Victoria Ruffo?

La noticia falsa sobre la presunta muerte de Victoria Ruffo comenzó a viralizarse en redes sociales, particularmente en TikTok, a través de la cuenta @jose78893. En dicha publicación se afirmaba que la actriz presuntamente habría muerto en un hospital privado de la Ciudad de México y que la noticia supuestamente había sido confirmada por un familiar cercano a un medio internacional. No obstante, esta información resultó ser completamente falsa . Pese a su alcance, la noticia no contaba con ningún respaldo oficial y se originó únicamente a partir de esa publicación en redes sociales, lo que llevó a que posteriormente fuera desmentida.

En la tarde del lunes 23 de marzo, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre lo ocurrido, señalando que no estaba al tanto de dicho rumor:

¿Qué tenía? No me digas, ¿cuál sería para irme a ver? No me enteré y yo creo que mi familia tampoco porque nadie me habló o les valió, (dijeron) ‘Ya se murió, pues ya se murió’ Victoria Ruffo

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Victoria Ruffo habla tras rumores de su supuesta muerte. / Redes sociales

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre incluir en su testamento a Eugenio Derbez?

En medio de la conversación sobre los rumores falsos sobre su muerte, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre si algún familiar se preocupó por dicha noticia, a lo que ella solo respondió que “no”. Fue ahí que surgió el nombre de su ex.

Un reportero le preguntó si tenía planeado dejarle algo a Eugenio Derbez en caso de que ella muriera. La actriz respondió: “ No, yo no voy a dejarle nada ”.

Ante las risas de los presentes, la Victoria agregó una declaración más polémica, ya que tachó al comediante de “codo”.

Mas bien codo. Los que son codos, son codos cuanto tienen y no tienen. Victoria Ruffo

Aunque no profundizó en los motivos, su respuesta exhibió lo que piensa de su expareja. La declaración ya es viral en redes sociales debido a la contestación de la actriz.

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¿Cómo fue la relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

La relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se remonta a finales de la década de los 80. En ese periodo, ella protagonizaba la telenovela Simplemente María, donde coincidió con la madre del comediante. Con el tiempo comenzaron una relación sentimental y, en 1991, anunciaron el nacimiento de su único hijo en común, José Eduardo Derbez.

La pareja se separó en 1996 y, a partir de entonces, surgieron diversas controversias. Una de las principales fue la versión de Ruffo, quien afirmó que Derbez la engañó con una “boda falsa”. Por su parte, el actor ha rechazado esa acusación, asegurando que se trató de una “fiesta temática” y que ella estaba al tanto.

Otro punto de conflicto fue la custodia de su hijo. Victoria obtuvo la custodia completa, lo que derivó en que Eugenio tuviera poco contacto con José Eduardo durante varios años. El actor ha señalado que esta situación le generó un fuerte impacto emocional e incluso llegó a cuestionar la forma en que su hijo fue educado.

Años después, ambos coincidieron en el hospital cuando nació su nieta y, según relató Derbez, intercambiaron un abrazo y palabras cordiales: “ Ella me dijo ‘felicidades, abuelo’ y yo le dije ‘felicidades, abuela’ ”. A pesar de ese acercamiento, los comentarios entre ambos no desaparecieron por completo, lo que llevó a Eugenio Derbez a declarar que prefería no volver a hablar públicamente sobre su expareja.

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