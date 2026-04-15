Alessandra Rosaldo explota porque se filtró cuánto dinero tendría Eugenio Derbez: “Muy delicado”, dice

Alessandra Rosaldo reaccionó a la difusión de datos del que sería el patrimonio que presuntamente acumuló su esposo Eugenio Derbez tras años de carrera, ¿cuánto dinero se dice que tendría el actor y qué dijo la cantante de Sentidos Opuestos? Te contamos todos los detalles.

No te pierdas: José Eduardo Derbez habla de un triste secreto de su infancia y dice que ¡no quiere que se repita con su hija!

Alessandra Rosaldo criticó que se difunda el patrimonio de Eugenio Derbez. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es la fortuna actual de Eugenio Derbez?

Según Celebrity Net Worth, la fortuna que posee el mexicano Eugenio Derbez equivale a 30 millones de dólares en patrimonio neto, luego de su participación y realización en diversos proyectos,

El portal destacó la trayectoria artística del actor e hijo de la actriz Silvia Derbez y el publicista Eugenio González, desde su aparición en la televisión a temprana edad hasta su trabajo como director en programas como XHDRBZ, Vecinos y La familia P. Luche.

No te pierdas: Eugenio Derbez sorprende a José Eduardo Derbez con lujoso regalo por su cumpleaños y el VIDEO se vuelve viral

Filtran fortuna de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo rompe el silencio. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo sobre la filtración de la fortuna de Eugenio Derbez?

En entrevista con medios, Alessandra Rosaldo explotó por la difusión del supuesto presupuesto de Eugenio Derbez, pues cuestionó de dónde surgen los cálculos y destacó que es una situación delicada que se divulgue este tipo de información sobre cualquier famoso.

“De entrada, yo no sé ni de dónde sacan sus cálculos, ni cómo, ni por qué, me parece peligrosísimo y muy delicado porque de cualquier celebridad que aparece ahí, lo que supuestamente tiene o lo que supuestamente vale”. Alessandra Rosaldo.

Ante esto, señaló que cualquier persona “puede pensar: ‘Ah, eso es lo que tiene en el banco’ y absolutamente no, es absolutamente falso”.

No te pierdas: ¿Victoria Ruffo añadió a su testamento a Eugenio Derbez? Actriz sorprende con declaración tras rumor de muerte

¿Cuánto dinero tiene Eugenio Derbez? Alessandra Rosaldo responde a la filtración. / Redes sociales

¿La mamá de Alessandra Rosaldo no quiere a Eugenio Derbez?

Alessandra Rosaldo calificó su historia de amor con Eugenio Derbez como “hermosa y maravillosa no la cambio por nada y la volvería a vivir exactamente igual”, pero reconoció que no todo ha sido color de rosa, pues en algunos momentos enfrentaron dificultades por las que tuvieron que sentarse a platicar cosas incómodas y “en algunos momentos echarle más ganas”.

Respecto a si su mamá Gabriela Barrero no quiere a Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo desmintió esta versión y destacó que todo comenzó cuando la pareja terminó en una ocasión, y al ver a su hija sufrir, la madre de la cantante de Sentidos Opuestos estaba preocupada.

Pero todo cambió cuando el comediante regresó y se reconcilió con Rosaldo, aunque doña Gabriela Barrero lo puso a prueba y logró convencerla de que su relación iba en serio.

“Nada de eso. A ver, mi mamá siempre adora a Eugenio. Hubo un momento en el que él y yo terminamos, yo estaba sufriendo mucho y, obviamente, como cualquier mamá al verme así ella estaba también muy preocupada y muy lastimada. Y cuando Eugenio regresó, pues mi mamá estaba así como de: ‘Hm, vamos a ver si es cierto’, pasó la prueba y mi mamá lo adora”, puntualizó Alessandra Rosaldo.

No te pierdas: Eugenio Derbez habla del acta de defunción de la mamá de Aislinn Derbez: “No ha de ser importante”, dice

