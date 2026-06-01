Kenia Os responde a quienes aseguran que terminó con Peso Pluma: ¿confirma ruptura? “Lo di todo” VIDEO

Los rumores sobre una posible ruptura entre Kenia Os y Peso Pluma volvieron a cobrar fuerza en redes sociales durante los últimos días. Ante las especulaciones, la cantante fue cuestionada y rompió el silencio sobre cómo está su relación con el intérprete de corridos tumbados.

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Tras las versiones de ruptura, Kenia Os lanza contundente mensaje sobre Peso Pluma. / IG: @pesopluma / @keniaos

¿Cómo surgen los rumores de ruptura de Kenia Os y Peso Pluma?

Las especulaciones sobre una posible crisis entre Kenia Os y Peso Pluma comenzaron a tomar fuerza tras la presentación que la cantante ofreció en Monterrey, Nuevo León.

Aunque el concierto transcurrió con normalidad, varios videos compartidos por asistentes en redes sociales llamaron la atención de sus seguidores debido a los momentos de emoción que la artista mostró sobre el escenario.

Uno de los momentos más destacados fue cuando interpretó “Love bombing”, tema durante el cual Kenia Os se mostró conmovida y llegó a derramar algunas lágrimas.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y dieron pie a diversas teorías entre usuarios de internet, quienes relacionaron su estado emocional con versiones sobre una presunta ruptura sentimental de Kenia Os con Peso Pluma.

“Quiero escucharlos cantar conmigo, de verdad, los necesito”. Kenia Os.

Momentos similares ocurrieron mientras interpretaba canciones como “Tarde” y “Una y otra vez”, donde también se le vio visiblemente emocionada.

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El llanto de Kenia Os desató rumores y ahora rompe el silencio sobre Peso Pluma. / IG: @pesopluma / @keniaos

¿Qué dijo Kenia Os de los rumores de ruptura con Peso Pluma?

Tras los rumores que circularon en redes sociales sobre una presunta ruptura con Peso Pluma, Kenia Os, a quién anteriormente se le vio junto a Danna y Belinda, fue abordada por la prensa y respondió directamente a las especulaciones.

La cantante dejó claro que su estado de ánimo reciente no estaba relacionado con una situación sentimental, sino con el intenso ritmo de trabajo que ha mantenido durante los últimos días.

“Estoy muy feliz con el show de ayer. Fue uno de los mejores shows de mi carrera. Bailé, lo di todo. Me tiré por el piso”, dijo Kenia Os sobre su concierto en Monterrey.

La cantante también explicó que el cansancio físico era evidente debido a la carga de actividades que enfrenta actualmente. Según comentó, apenas había podido dormir un par de horas antes de emprender un nuevo viaje de trabajo rumbo a España, donde realizará actividades de promoción relacionadas con su más reciente producción musical, “K de Karma”.

Cuando fue cuestionada específicamente sobre las versiones que apuntaban a una separación de Peso Pluma, la cantante respondió con un mensaje breve y directo.

“Mi amor, creo que ya te aclaré eso, ¿no? Mi amor, si inventan cada cosa están muy creativos últimamente”, descartando así las especulaciones que habían cobrado fuerza en los últimos días sobre su rompimiento con Peso Pluma.

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Kenia Os responde a quienes aseguran que ya no está con Peso Pluma. / Redes sociales

¿Cómo empezó la relación entre Kenia Os y Peso Pluma?

La relación entre Kenia Os y Peso Pluma comenzó a captar la atención del público en julio de 2024, cuando ambos artistas colaboraron en el tema “Tommy & Pamela”.

A partir del lanzamiento de la canción, seguidores de los cantantes comenzaron a comentar la cercanía que mostraban durante la promoción del proyecto, lo que dio origen a las primeras versiones sobre un posible vínculo más allá de lo profesional.

Con el paso de los meses, las especulaciones crecieron debido a las apariciones que compartieron en distintos eventos. A inicios de 2025 fueron vistos juntos en encuentros de gran relevancia como la Pegasus World Cup y el Super Bowl LIX.

Posteriormente, imágenes de un beso entre ambos circularon en redes sociales, alimentando las versiones que apuntaban a un romance.

La confirmación llegó de manera gradual. En marzo de 2025, durante una presentación en el festival Rolling Loud, Peso Pluma dedicó a Kenia Os la canción “Rari” y se refirió a ella como su novia frente a los asistentes.

Más tarde, la pareja compartió mensajes en redes sociales y el 25 de mayo de 2025 Kenia Os y Peso Pluma hicieron oficial públicamente su relación a través de Instagram, etapa que también estuvo acompañada de apariciones conjuntas en eventos y colaboraciones dentro de la industria musical.

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