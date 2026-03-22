Alessandra Rosaldo confiesa qué hizo Aislinn Derbez para que Eugenio Derbez ¡se casara con ella!

Anteriormente, Alessandra Rosaldo ha confesado que vivió una etapa en la que se separó de Eugenio Derbez, a pesar del gran amor que sentía por él. La cantante ha revelado en varias entrevistas que, después de cinco años de relación, estaba convencida de que quería casarse y formar una familia, pero no percibía que el actor compartiera las mismas intenciones.

¿Por qué Alessandra Rosaldo se separó de Eugenio Derbez?

Alessandra Rosaldo compartió en “Isabel Lascurain abre la caja de” que no fue fácil empezar a salir con Eugenio Derbez, siendo él una figura pública con tres hijos. Sin embargo, afirmó que ha tenido la fortuna de que ellos la recibieran con los brazos abiertos.

En un punto de su relación, Alessandra Rosaldo deseaba formalizar el vínculo, casarse y formar una familia; no obstante, Eugenio —quien ya tenía tres hijos— no parecía interesado.

Alessandra Rosaldo revela que Aislinn Derbez ayudó salvar su relación con Eugenio Derbez. / Redes sociales

Por esta razón, Alessandra tomó la decisión de separarse. Poco después, el actor y director la buscó para comprometerse, lo que culminó en su boda en 2012. Para que esta reconciliación ocurriera, la cantante reconoció que la intervención de Aislinn Derbez fue clave, pues ella influyó en la decisión de su padre de dar el paso definitivo y formar una familia con Alessandra.

“Yo no pude más, él no quería dar el siguiente paso, yo estaba muy triste, no veía futuro y tomé la decisión de terminar la relación”, comentó Alessandra Rosaldo a Isabel Lascurain.

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Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Cómo fue que Aislinn Derbez ayudó a Alessandra Rosaldo y a Eugenio Derbez a reconciliarse?

Alessandra Rosaldo reveló que aquella época Aislinn Derbez vivía con ellos, y cuando ella dejo a Eugenio Derbez, la actriz pidió a Eugenio que buscara a la cantante.

“Ais fue la que estaba más cercana a su papá y la que habló con su papá y le dijo '¿vas a dejar ir a Alessandra?’ ella abrió esa conversación para que Eugenio pudiera decir ‘es el amor de mi vida, la amo, pero ella quiere tener hijos y yo te prometí que no te iba a dar más hermanitos’ y Aislinn ya ni se acordaba de esa promesa, con su historia de vida, en algún momento; ella se lo pidió y su papá se lo prometió”, comentó Alesssandra Rosaldo,

Alessandra reveló que Eugenio no quería casarse ni tener hijos por lealtad a Aislinn Derbez. Tras esa conversación con la actriz, ella le dio el empujón necesario a su papá para que la buscara y se comprometiera con ella para darle la relación que ella buscaba.

“Cuando se lo dice, ella le responde: ‘¿De qué me hablas?’ Pero eso fue hace una eternidad. Si es el amor de tu vida, no la dejes ir’. Es como si le hubiera dado permiso a Eugenio, y, a los tres días, él va y me pide matrimonio”. Alessandra Rosaldo

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Alessandra Rosaldo revela que Aislinn Derbez ayudó salvar su relación con Eugenio Derbez. / Redes sociales

Finalmente, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se casaron el 7 de julio de 2012 en una iglesia del Centro Histórico de la Ciudad de México y tuvieron una hija que nació dos años después del enlace.