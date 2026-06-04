Roger González, tras ser relacionado con famoso cantante, revela la verdad sobre su orientación: “Yo soy eso”

La vida sentimental de Roger González ha estado, continuamente, en el centro de la conversación. El actor y productor ha sido discreto en lo personal y amoroso, pero ahora, una reciente declaración ha desatado reacciones en redes. ¿Qué fue lo que dijo?

Roger González hace revelación... ¿sobre su orientación? / Redes sociales

¿Quién es el novio de Roger González actualmente?

Roger González ha sido uno de los solteros más codiciados del medio, relacionado con múltiples famosos, por lo que no ha estado exento de ‘shippeos’ o especulaciones a su alrededor.

A lo largo de los últimos años ha sido vinculado sentimenalmente con:



Jorge Anzaldo,

Ismael Zhu “el Chino”,

Joaquín Bondoni, y más.

Recientemente, en entrevista para TVNotas, una fuente cercana al conductor aseguró que actualmente se encuentra muy ilusionado con el cantante Edu Becerril, ya que entre ambos existiría una conexión y compatibilidad muy especial:

No hemos dejado de verlo con el cantante Edu Becerril. Y no tienes idea, no se despegan para nada. A Roger le brilla la mirada cuando está con él. Fuente a TVNotas

Nuestra fuente desconoce si ya hay un noviazgo o algún compromiso de por medio, por lo que todo se mantiene como especulación. Eso sí, afirma que el semblante de Roger, al lado de Edu, es de felicidad. ¿Será?

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Edu Becerril y Roger González, ¿aquí hay amor? / Redes sociales

¿Qué dijo Roger González sobre ser “demisexual”?

En el más reciente capítulo del pódcast de Karen Villanueva, enKamados, tuvo de invitado a Roger González (quien recientemente fue atacado por un animal) y abordaron diferentes temas.

A Roger le preguntaron acerca de “cuánto espera antes de dar el siguiente paso cuando sales con alguien”, el conductor explicó que no se trata de la cantidad de días, si no de una conexión real. Fue en este momento que se definió como “demisexual”.

La demisexualidad, según el portal “Psicología y mente”, define al término como: “ una orientación sexual que se caracteriza por experimentar atracción sexual sólo después de haber formado un vínculo emocional con alguien ”.

Roger mencionó lo siguiente:

Tiene que ver con la química. Yo soy eso (Demisexual). Tiene que haber una conexión, puede ser segunda cita, tercer cita, no más, no aguanto un mes. Roger González

Aunque no reveló más detalles sobre si existe alguna relación con alguien, eso no bastó para que internautas opinaran acerca de estas declaraciones.

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¿En qué programas ha trabajado Roger González?

Roger González, vinculado sentimentalmente con Ismael Zhu, es una figura del entretenimiento mexicano que ha desarrollado una carrera como conductor, actor, cantante y productor.

Gracias a su participación en numerosos proyectos televisivos, se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos de la pantalla chica, especialmente entre las audiencias infantiles y juveniles.

Dentro de trayectoria profesional, su paso más importante ocurrió cuando se incorporó a la programación juvenil de Televisa, donde formó parte de diversos espacios musicales que impulsaron su popularidad.

A inicios de este 2026, circuló el falso rumor de la muerte de Roger González, debido a un proyecto en el que se encontraba trabajando.

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